Совет ЕС рекомендовал открыть границы для туристов: озвучены условия пропуска

Совет Европейского Союза обновил рекомендации касательно ограничений на поездки из третьих стран. Среди прочего предлагается разрешить въезд вакцинированным туристам.

При этом речь идет о препаратах, одобренных Европейским агентством лекарственных препаратов и Всемирной организацией здравоохранения. Соответствующий документ был обнародован 20 мая на сайте Совета ЕС.

Въезд планируют разрешить тем, кто прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за две недели до поездки.

Также рекомендуется принимать туристов из стран, в которых количество случаев заражений за последние две недели не превышает 75 случаев на 100 тысяч населения.

Отметим, что в Украине по данным на 19 марта фиксировали 354,5 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее глава европейского подразделения ВОЗ Ганс Клюге заявил, что COVID-19 все еще представляет серьезную опасность, и поэтому людям следует, по возможности избегать поездок за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность, что выданные в Украине документы о прививках против коронавируса будут признавать за рубежом, что позволит украинцам без проблем путешествовать в ЕС.