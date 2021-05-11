Украина готова ввести любую модель паспорта вакцинации для поездок в ЕС, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность, что выданные в нашей стране документы о прививках против коронавируса будут признавать за рубежом, что позволит украинцам без проблем путешествовать в ЕС.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК". По словам Шмыгаля, все вакцины, которые одобрены ВОЗ, будут "приняты всеми цивилизованными странами". Он также добавил, что правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от COVID-19, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу.

Шмыгаль отметил, что все люди, привитые от COVID, зарегистрированы в электронной системе eHealth, поэтому выдать им документ должно быть технологически не сложно. При этом премьер-министр не считает целесообразным вести переговоры об открытии границ с отдельными странами.

"Весь мир сегодня говорит об унификации и о недискриминации. Невозможно, чтобы две страны договорились, а все остальные остались где-то за бортом", – подытожил он.

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