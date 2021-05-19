ЕС согласился открыть границы для вакцинированных туристов – СМИ

Европейский Союз согласился открыть границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников.

Об этом сообщает в Twitter агентство AFP со ссылкой на свои источники. Таким образом, ЕС одобрил введение так называемых COVID-паспортов.

Пока нет других деталей относительно этого решения и информации, когда именно оно начнет действовать.

Напомним, 17 мая в Великобритании ввели паспорта вакцинации от коронавируса, которые представлены в виде приложения для смартфонов.

В Британской национальной службе здоровья (NHS) сообщили, что граждане страны, которые выезжают за границу, смогут предоставлять сертификаты о получении обеих доз вакцины против COVID-19 в электронном виде.

Отмечается, что в приложении кроме паспорта вакцинации можно запросить рецепт в аптеке, зарегистрироваться у врача и прочее. Бумажную версию документа можно получить по местному телефону 119.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Укаины Денис Шмыгаль выразил уверенность, что выданные в Украине документы о прививках против коронавируса будут признавать за рубежом, что позволит украинцам без проблем путешествовать в ЕС.