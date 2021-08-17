Украинец рассказал, как три араба пристали к его жене в одесском отеле

Медиа-менеджер, продюсер и президент продакшн-компании Star Media Влад Ряшин рассказал, как трое арабов приставали к его женев одном из одесских отелей. Иностранцы хотели познакомится с красивой женщиной, когда он отошел буквально на несколько минут.

Об этом Ряшин рассказал OBOZREVATEL во время презентации фильма "Зломолчание" на 12-м Одесском кинофестивале. Он также отметил, что "Украина стала клондайком (район золотоносных россыпей на северо-западе Канады – Ред.) секс-туризма в мире", особенно для туристов из арабских стран.

Видео дня

"В одном из одесских отелей к моей жене вчера подошли три араба, чтобы познакомиться. Я в это время отошел взять тарелку с яичницей, – рассказывает обеспокоенный продюсер. – Сразу позвонил управляющему отеля и спросил, что вы вообще себе позволяете? Спрашиваю: хотите международных конфликтов? Мне отвечают: "Да, конечно. Мы разберемся". Скажите, как это возможно в августе 2021 года? Призываю бить морды этим мудакам".

Влад Ряшин добавил, что за годы независимости 260 тысяч украинок стали жертвами сексуальной эксплуатации. По его словам, очень важно решить эту проблему.

Напомним, летом 2021 года в Украину приехали десятки тысяч туристов из Саудовской Аравии. Отдыхающим из восточных стран очень нравится наша природа, климат и достопримечательности, а вот у отельеров, которые их принимали, осталось двоякое впечатление. В социальных сетях много негативных отзывов. Мы попытались выяснить, насколько правдивы эти истории.

OBOZREVATEL ранее писал: