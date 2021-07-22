В Украину массово едут туристы из Саудовской Аравии: что именно их привлекает

С начала лета в Украину прибыло почти 30 тысяч туристов из Саудовской Аравии. Путешественникам очень нравится наша страна и люди, природа, зелень и умеренный климат, а передвигаться по городам им помогает переводчик в телефоне.

Кроме того, приезжают они в среднем на неделю и денег на отдых не жалеют. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

По словам туристки Гадир, ей очень нравится город Львов. Она приехала туда на шесть недель, а затем планирует поехать отдохнуть и в Буковель.

Отмечается, что саудовцы – очень щедрые туристы. За неделю тратят около трех тысяч долларов, но вместе с тем они еще и очень требовательны.

"Достаточно состоятельные люди. Они приезжают с очень большими чемоданами, им очень важно, чтобы было комфортно передвигаться по этажам, лифт очень важен", – рассказала менеджер отеля Оля Дзедзик.

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В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о безвизе для стран Персидского залива, а недавно саудовский лоукост "Флайнас" запустил ежедневные прямые рейсы в Киев, а затем во Львов.

Больше всего туристов из Саудовской Аравии привлекает украинская природа, зелень и умеренный климат. Но в соцсетях саудовцы жалуются на дороги, медицину, еду и сервис в отелях. При этом в Буковеле для арабов уже перевели меню на их язык и подготовили новые блюда.

К слову, туристы с арабского залива уже оставили в Украине от 30 до 50 млн долларов. До конца сезона ожидают еще около пятидесяти тысяч путешественников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министерство иностранных дел развивает официальную страницу Украины в Instagram, где публикует фотографии лучших туристических центров нашей страны. Чтобы привлечь внимание иностранцев, страницу ведут на английском языке.