Побережье превратилось в кашу из медуз, купаться невозможно: свежие видео из Кирилловки и Лазурного

На популярных курортах Кирилловке и Лазурном целое нашествие медуз. На косе Пересыпь пляж усеян мертвой живностью, которую никто не убирает.

Туристы не очень рады такому отдыху. Они даже не могут зайти в воду из-за сильного жжения. OBOZREVATEL собрал фото и видео того, что происходит на украинских пляжах (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что пляжи Кирилловки и Лазурного усеяны мертвыми медузами. При этом в воде их плавает огромное количество.

Видео дня

По словам отдыхающих, некоторые туристы не обращают внимания на живность. Люди продолжают купаться и загорать на пляжах. Но все же есть те, кого нашествие медуз очень смущает.

"Купаться тут неприятно. Вода очень теплая, но медуз много. Попадаются места, где их немного меньше. Для тех, кто любит отдых на берегу, как раз самое время ехать в Лазурное", – говорят очевидцы.

Напомним, на курортах Азовского моря – Геническ, Счастливцево, Стрелковое – в этом году заметили огромное количество комаров. Они кружат в воздухе, садятся на открытые участки тела и кусают даже днем, создавая неудобства как для местных жителей, так и для отдыхающих.

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