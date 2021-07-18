'Полчища' комаров и нашествие медуз: украинцы пожаловались на отдых на Азовском море. Видео

На курортах Азовского моря – Геническ, Счастливцево, Стрелковое – в этом году заметили огромное количество комаров. Они кружат в воздухе, садятся на открытые участки тела и кусают даже днем, создавая неудобства как для местных жителей, так и для отдыхающих.

Люди жалуются на то, что на улицу невозможно выйти, не воспользовавшись перед репеллентами (химические вещества, применяемые в бытовых целях для отпугивания насекомых). Об этом рассказала автор YouTube-канала "Господарство як хобі" по имени Нина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда мы заехали во двор, нас обступила армия, полчище комаров. Я еще не видела в своей жизни столько комаров. Они просто везде", – пожаловалась женщина.

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Автор ролика предположила, что причиной нашествия комаров стало большое количество влаги. Этим летом на побережье выпало много осадков, что создало благоприятные условия для размножения насекомых.

"Комары бешенные и ненормальные. Если кто-то едет на море, берите с собой все средства, какие только можно", – посоветовала Нина.

При этом она рассказала, что вода в море теплая – ее температура составляет 26 градусов, а медуз там нет. Пляжи, по ее словам, не сильно заполнены людьми.

Совсем другая ситуация с медузами в Кирилловке Запорожской области. В Facebook-группе "Любимая Кирилловка" туристы пожаловались, что из-за них попросту невозможно зайти в воду. Те же, кто рискуют искупаться, выходят из моря с ожогами по всему телу.

"Восьмой день. Красивое и чистое медузовое море. Войти не рискнул", – написал Геннадий Гребенюк.

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