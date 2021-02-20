Озвучены главные минусы отдыха на Занзибаре

Журналист и туристка Яна Грибовська провела зимние каникулы на острове Занзибар (Танзания) и рассказала о существенных минусах на этом курорте.

По словам путешественницы, на острове не во всех ресторанах и кафе соблюдают санитарно-гигиенические нормы. Так, журналистка привела в пример, что в некоторых ресторанах официант может предложить вам полить на руки из кувшина. Однако моют ли повара и сотрудники местных учреждениях общественного питания руки во время приготовлений блюд и их подачи – неизвестно, передает BBC.

Также из минусов на острове Занзибар – это комфорт и удобства. В общественном транспорте местный народ ездит на автобусах и дала-дала (аналог маршруток), которые не соответствуют стандартам комфорта и безопасности.

Помимо этого, в Занзибаре низкий уровень ресторанного сервиса. Чаще всего на острове можно увидеть кафе с 3-4 столиками, которые стоят в песке, и кухня, расположенная тут же за перегородкой.

Вместе с тем, многим туристам не нравится назойливость местных гидов и продавцов – отдыхающим предлагают купить кокос, рубашку или фигурку жирафа.

А вот ситуация с коронавирусом в Занзибаре не понятная. Как пишет журналистка, никаких ограничений или требований носить маски на острове нет. Так, за все время пандемии в Танзании зарегистрировали 509 случаев коронавирусной инфекции и 21 связанную с ней смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тревел-журналистка поделилась впечатлениями и интересными фактами о популярном курорте Занзибар (Танзания).