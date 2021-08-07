Никогда не видел ничего подобного: рыбак боролся с "акулой-монстром"

Рыболов по имени Даррен утверждает, что сражался с "акулой-монстром", которая стала причиной паники на пляже в Борнмуте. Мужчина также говорит, что он "никогда не видел ничего подобного".

Даррен пытался достать удочку во время рыбалки из воды, когда в один момент что-то схватило ее с огромной силой. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Хоть мужчина не увидел хладнокровное животное в воде, сама сила укуса и тень под водой заставляют его поверить, что это была именно акула.

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"Я вытаскивал приманку обратно на берег, и что-то схватило ее, я чуть не перевернулся в своей байдарке. Когда я обернулся, то увидел большую тень", – объяснил подробнее рыбак.

Житель Борнмута рассказал о случившемся спасателям на пляже Боскомб, который находится рядом с главным пляжем Борнмута. После чего стало известно, что ранее два человека уже выразили обеспокоенность по поводу акулы в воде.

На пляже были установлены красные флаги, которые предупреждают купающихся о сильном прибое или сильном течении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужчина по имени Арон Мойр, которого СМИ прозвали "всадник на акуле", получил серьезные травмы после нападения лимонной акулы у побережья Австралии. Очевидцы заявляют, что он специально спровоцировал морского обитателя, когда прыгнул ему на спину. После произошедшего мужчину отвезли в Королевскую больницу Перта.