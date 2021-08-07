Никогда не видел ничего подобного: рыбак боролся с "акулой-монстром"

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Новости
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Рыбак схватился с «акулой-монстром»

Рыболов по имени Даррен утверждает, что сражался с "акулой-монстром", которая стала причиной паники на пляже в Борнмуте. Мужчина также говорит, что он "никогда не видел ничего подобного".

Даррен пытался достать удочку во время рыбалки из воды, когда в один момент что-то схватило ее с огромной силой. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Хоть мужчина не увидел хладнокровное животное в воде, сама сила укуса и тень под водой заставляют его поверить, что это была именно акула.

Мужчина уверен, что это была акула.
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"Я вытаскивал приманку обратно на берег, и что-то схватило ее, я чуть не перевернулся в своей байдарке. Когда я обернулся, то увидел большую тень", – объяснил подробнее рыбак.

Житель Борнмута рассказал о случившемся спасателям на пляже Боскомб, который находится рядом с главным пляжем Борнмута. После чего стало известно, что ранее два человека уже выразили обеспокоенность по поводу акулы в воде.

Спасатель ищет в воде акулу у пляжа Боскомб.

На пляже были установлены красные флаги, которые предупреждают купающихся о сильном прибое или сильном течении.

Местный рыболов считает, что акула схватила его наживку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужчина по имени Арон Мойр, которого СМИ прозвали "всадник на акуле", получил серьезные травмы после нападения лимонной акулы у побережья Австралии. Очевидцы заявляют, что он специально спровоцировал морского обитателя, когда прыгнул ему на спину. После произошедшего мужчину отвезли в Королевскую больницу Перта.

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