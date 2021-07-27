На популярных курортах Азова исчезли медузы. Видео

По состоянию на вторник, 27 июля, на Азовском побережье практически нет нашествия медуз. До этого популярные курорты прямо были усыпаны морскими обитателями.

Соответствующие видео опубликованы на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На кадрах видно, что в Кирилловке на косе Пересыпь абсолютно чистое море.

Тоже самое происходит и в Степановке-1 Запорожской области. На берегу и глубине медуз практически не видно. По словам отдыхающих, пару штук можно встретить, но это крайне редко и поэтому туристы с удовольствием заходят в море и купаются.

Видео дня

На популярном Розовом озере в Херсонской области также нет назойливых медуз. Таким образом отдыхающие смело могут туда отправляться и наслаждаться красотой.

К слову, ранее писали, что блохи и медузы почти пропали в популярном курортном поселке Кирилловка Запорожской области, который расположен на побережье Азовского моря. Об этом рассказали украинцы, которые сами отдыхали на пляжах указанного населенного пункта.

До этого отдыхающие жаловались, что в разгар сезона медузы заполонили Азовское море в районе Кирилловки, которые не давали им спокойно купаться.

Также отмечалось, что в конце июня на этом популярном курорте наблюдалось нашествие морских блох.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из украинских туристов заявил, что появление нашествия медуз в Азовском море связано со строительством Крымского моста. На сегодняшний день живность в воде как маленьких, так и крупных размеров.