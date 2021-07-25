Медузы и блохи пропали? Украинцы показали на видео, как сейчас выглядит Кирилловка

Блохи и медузы почти пропали в популярном курортном поселке Кирилловка Запорожской области, который расположен на побережье Азовского моря. Об этом рассказали украинцы, которые сами отдыхали на пляжах указанного населенного пункта.

Так на YouTube было опубликовано несколько роликов. По ним можно судить, что нашествие если не полностью прошло, то хотя бы его стало меньше (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, одна из пользователей, выложившая ролик, отмечает, что блох и медуз нет вообще.

Видео дня

В то же время автор другого видео утверждает, что медузы все же есть, однако их стало заметно меньше.

Еще один пользователь подчеркнула, что народа на пляжах очень много, а само море теплое, правда в день записи видео был шторм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отдыхающие жаловались, что в разгар сезона медузы заполонили Азовское море в районе Кирилловки, которые не давали им спокойно купаться.

Также отмечалось, что в конце июня на этом популярном курорте наблюдалось нашествие морских блох.