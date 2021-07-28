Люксембург разрешил въезд украинцам: что нужно знать туристам

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости
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Люксембург разрешил въезд украинцам: что нужно знать туристам

Люксембург разрешил въезд украинцам для всех типов поездок. Теперь посетить страну смогут вакцинированные граждане или с результатами негативных тестов.

Об этом в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Таким образом еще одна страна выполнила рекомендации Совета ЕС.

"Люксембург открывается для всех типов поездок украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС. Плюс одна страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", – отметил глава МИД.

Перед посадкой у граждан будут требовать один из сертификатов:

  • либо о полной вакцинации,

Видео дня

  • либо о полном выздоровлении (не позднее 180 дней с момента тестирования),

  • либо об отсутствии коронавируса (выданный не позднее 72 часов до вылета).

Кроме того, украинцам понадобятся:

  • документальное подтверждение цели поездки,

  • подтверждение финансовой состоятельности,

  • полис медицинской страховки, признаваемый в ЕС.

Отметим, что в Люксембурге признают четыре вакцины: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna.

Украинцы теперь могут путешествовать в Люксембург.

Ранее въезд украинцам разрешили Словакия, Словения и Португалия. В последней речь пока идет о временной мере.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет ЕС с 15 июля разрешил въезд украинцам. Поскольку это является рекомендацией, каждая страна самостоятельно принимает соответствующее решение.

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