Люксембург разрешил въезд украинцам: что нужно знать туристам
Люксембург разрешил въезд украинцам для всех типов поездок. Теперь посетить страну смогут вакцинированные граждане или с результатами негативных тестов.
Об этом в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Таким образом еще одна страна выполнила рекомендации Совета ЕС.
"Люксембург открывается для всех типов поездок украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС. Плюс одна страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", – отметил глава МИД.
Перед посадкой у граждан будут требовать один из сертификатов:
либо о полной вакцинации,
либо о полном выздоровлении (не позднее 180 дней с момента тестирования),
либо об отсутствии коронавируса (выданный не позднее 72 часов до вылета).
Кроме того, украинцам понадобятся:
документальное подтверждение цели поездки,
подтверждение финансовой состоятельности,
полис медицинской страховки, признаваемый в ЕС.
Отметим, что в Люксембурге признают четыре вакцины: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna.
Ранее въезд украинцам разрешили Словакия, Словения и Португалия. В последней речь пока идет о временной мере.
Как сообщал OBOZREVATEL, Совет ЕС с 15 июля разрешил въезд украинцам. Поскольку это является рекомендацией, каждая страна самостоятельно принимает соответствующее решение.