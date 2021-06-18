Какая погода на популярных курортах Турции и Египта: опубликован прогноз синоптиков на 19 июня

В субботу, 19 июня, погода на популярных туристических курортах будет по-настоящему летней. В Шарм-эль-Шейхе – от +26 до +32 градусов, тогда как в Стамбуле – до +22.

Подробнее о погоде на пляжных курортах Турции и Египта – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Египет

В Шарм-эль-Шейхе температура будет от +26 градусов утром и до +32 в середине дня.

Видео дня

В Хургаде температура будет от +24 до +32 градусов.

А вот в городе Марса-эль-Алам температура будет немного меньше – 28-29 градусов.

Турция

В Стамбуле в субботу, 19 июня, синоптики прогнозируют небольшие осадки. Температура воздуха – от +19 до +22.

В Анталии будет солнечно и тепло. Температура ожидается от +19 до +26 градусов.

В Кемере возможна гроза. Температура воздуха утром будет +22, а в середине дня поднимется до +29.

Что касается температуры морской воды, то в некоторых городах Турции она составит выше +20 градусов и это достаточно для комфортного купания. Самая теплая температура моря в Турции – +25.7 градусов (Искендерун), а самая холодная температура воды – +18.8 градусов (Тиреболу).

Температура воды на всей территории Египта прогревается выше +20 градусов и этого вполне достаточно, чтобы насладиться плаваньем и качественным отдыхом. Самая теплая температура моря в Египте – +28.2 градуса (остров Забаргад), а самая холодная температура воды – +22.8 градусов (Рас Судр).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Европейский Союз с 18 июня начнет принимать туристов из США и еще некоторых стран в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на путешествия.