ЕС открыл границы для ряда стран: есть ли Украина в списке

Европейский Союз с 18 июня начнет принимать туристов из США и еще некоторых стран в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на путешествия. В этом списке также оказались: Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Республика Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай (при условии подтверждения взаимности).

Соответствующая информация опубликована на официальном портале Европейского Совета. Можно заметить, что Украины в этом списке нет. Однако ранее Денис Шмыгаль заявлял, что страна попала в "зеленую" зону по распространению коронавируса по критериям ЕС (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС, Совет Евросоюза обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки. Как предусмотрено в рекомендации Совета ЕС, этот список будет и дальше пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", – говорится в заявлении.

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Ограничения на поездки также отменены для особых административных районов Китая – Гонконг и Макао. Для этих особых административных районов снято условие взаимности. Ограничения на поездки для Тайваня также должны быть постепенно отменены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЕС обновил правила передвижения туристов внутри Европы. Теперь владельцы ковидных паспортов, которые выданы в соответствии с правилами Евросоюза, могут не проходить тесты, а также освобождаются от карантинных мер.