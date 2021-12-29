Сотрудник аэропорта дал три совета по выбору чемодана, чтобы его не "угробили"

Четырехколесные, а не двухколесные чемоданы могут послужить своим владельцам дольше, потому что в аэропорту с такими сумками, скорее всего, будут обращаться более бережно. Кроме того, практика показывает: чемоданы из ткани более "живучие", чем пластиковые.

Советами о том, как выбрать сумку для путешествий, поделился пользователь портала Reddit с ником "u / Panthropoly". Он является сотрудником аэропорта и работает в отделе хранения и доставки багажа, пишет The Sun.

Специалист пояснил, что четырехколесные чемоданы легче катить, поэтому вероятность того, что в аэропорту их будут бросать и "угробят", меньше.

Что касается материала, то лучше отдать предпочтение сумкам из прочной ткани. Они более жесткие, чем пластиковые, и их нельзя разбить.

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Многие люди прикрепляют к своему багажу бирки с именем и адресом, потому что надеются: если сумка потеряется при транспортировке, это поможет ее найти. Но, как пояснили эксперты, чаще всего бирки отклеятся или отломаются, так что спасти чемодан это не поможет.

"Как человек, имеющий 11-летний опыт, скажу: дизайнерские бирки для сумок несерьезны и раздражают. Слишком часто они мешают ручке, они слишком велики, падают или ломаются (в этот момент они превращаются в мусор, который представляет опасность для авиационных двигателей) и просто не выполняют свою цель", – рассказал другой пользователь Reddit Mudbutt7.

Чтобы сохранить хрупкие вещи при перелете, можно упаковать их как следует, а лучше – забрать их в ручную кладь. Кроме того, специалисты советуют взять с собой два небольших чемодана вместо одного большого и тяжелого.

"Сделайте все возможное, чтобы хрупкие предметы стали вашей ручной кладью. По сути, большинство людей не заботятся о таких предметах, а авиакомпании заботятся еще меньше", – признал обработчик багажа и пользователь Reddit с ником "hauntedfox".

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