Стюардесса назвала смертельно опасную обувь, которую никогда нельзя надевать в самолете

Во время путешествий авиатранспортом некоторая обувьможет быть потенциально опасной для владельца. Как заявила бортпроводница Мэри Скьяво, шлепанцы могут даже привести к летальному исходу, если помешают эвакуации во время экстренной ситуации.

Как пишет The Sun, эксперт посоветовала никогда не надевать шлепки для перелета. Любая другая удобная обувь может увеличить шансы выжить в авиакатастрофе.

"Я вижу, как люди садятся в самолет в шлепках, и думаю: если вам придется встать и бежать и вы упадете, то вы навредите не только себе, но и десяткам других людей на этом воздушном судне", – сказала Скьяво.

Она подчеркнула, что удобная обувь и знание того, где находятся аварийные выходы, повысят шансы на выживание во случае чрезвычайной ситуации.

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"Пожалуйста, наденьте практичную обувь и не снимайте ее, по крайней мере, до взлета", – призвала стюардесса.

Она также рассказала реальную историю, которая случилась в Хьюстоне (штат Техас, США). Тогда самолет с бейсбольными фанатами врезался в забор при взлете и загорелся.

Несмотря на масштаб инцидента, все пассажиры и экипаж (21 человек) выжили в частности потому, что были обуты в удобную обувь.

"Они смогли добраться до аварийных выходов без проблем, несмотря на горячий пол и осколки – они были в обуви", – сказала бортпроводница.

После этого ЧП два человека, которые были в самолете, попали в больницу: один с незначительной травмой спины, а другой из-за проблем с дыханием.

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