Стюардесса назвала смертельно опасную обувь, которую никогда нельзя надевать в самолете
Во время путешествий авиатранспортом некоторая обувьможет быть потенциально опасной для владельца. Как заявила бортпроводница Мэри Скьяво, шлепанцы могут даже привести к летальному исходу, если помешают эвакуации во время экстренной ситуации.
Как пишет The Sun, эксперт посоветовала никогда не надевать шлепки для перелета. Любая другая удобная обувь может увеличить шансы выжить в авиакатастрофе.
"Я вижу, как люди садятся в самолет в шлепках, и думаю: если вам придется встать и бежать и вы упадете, то вы навредите не только себе, но и десяткам других людей на этом воздушном судне", – сказала Скьяво.
Она подчеркнула, что удобная обувь и знание того, где находятся аварийные выходы, повысят шансы на выживание во случае чрезвычайной ситуации.
"Пожалуйста, наденьте практичную обувь и не снимайте ее, по крайней мере, до взлета", – призвала стюардесса.
Она также рассказала реальную историю, которая случилась в Хьюстоне (штат Техас, США). Тогда самолет с бейсбольными фанатами врезался в забор при взлете и загорелся.
Несмотря на масштаб инцидента, все пассажиры и экипаж (21 человек) выжили в частности потому, что были обуты в удобную обувь.
"Они смогли добраться до аварийных выходов без проблем, несмотря на горячий пол и осколки – они были в обуви", – сказала бортпроводница.
После этого ЧП два человека, которые были в самолете, попали в больницу: один с незначительной травмой спины, а другой из-за проблем с дыханием.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее американская стюардесса Кэт Камалани поделилась хитростями проживания в отеле. По ее словам, в номере лучше не пить из стеклянной посуды и не брать голыми руками пульт от телевизора.
Также стюардесса назвала вещь, без которой она не садится в самолет. А красная помада, которую часто выбирают бортпроводницы для своего макияжа, непосредственно связана с безопасностью пассажиров самолета.