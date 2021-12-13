Стюардесса сказала, как нельзя спать в самолете: это очень опасно

Если вы планируете поспать в самолете, эксперты предупреждают: нельзя опираться головой на окно или корпус лайнера. Дело в том, что эти места очень редко чистят, и даже если делают это, то не всегда тщательно.

Как пишет Best Life, об этом заявила бортпроводник с 24-летним опытом Линда Фергюсон. Она отметила, что пассажиры часто кашляют и чихают возле окон, что делает это место особенно грязным.

По словам Фергюсон, хотя из окон открывается прекрасный вид, их стекла являются настоящим источником бактерий.

"Я вижу, что многие люди берут с собой антибактериальные салфетки, которыми протирают место вокруг сидений. Если бы там была специальная подсветка и она бы показала все микробы, думаю, это бы всех испугало", – сказала стюардесса.

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Она добавила, что сама всегда придерживается простого правила – не касаться руками лица в самолете.

Кроме того, столик-поднос в качестве подушки использовать также нельзя. Он часто остается более грязным, чем кнопка смыва унитаза.

"Эти столики с подносами используются для самых разных вещей. Во время полетов я видела, как родители меняли там подгузники младенцам. Я видела, как люди ставили босые ноги на столики", – добавила Фергюсон.

По мнению экспертов, лайнеры для коротких перелетов с большей вероятностью будут более загрязненными, чем самолеты для долгих путешествий.

Фергюсон говорит, что никогда не будет лишним взять с собой антибактериальное средство. Вентиляционные отверстия, карманы на спинках сидений, туалеты и подголовники тоже считаются очень загрязненными.

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