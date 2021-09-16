На Гавайях исчезнет популярный туристический объект. Фото

Известная гавайская лестница Хайку, которую еще называют лестницей в небо, разрушат в следующем году. Такое решение приняла местная власть в связи с тем, что сооружение является аварийным и туристы подвергаются опасности, находясь там.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заседание городского совета Гонолулу. Чиновники рассказали, что уже потрачено более миллиона долларов на реконструкцию и меры безопасности, но этого оказалось недостаточно. Поэтому они приняли единогласно решение разрушить известный туристический объект (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Из-за незаконных вторжений лестница Хайку является серьезной ответственностью и дополнительной затратой для города, которая влияет на качество жизни окружающих жителей", – сказал член совета Эстер Киааин.

"По сути, неприемлемо, чтобы через жилой район проходила туристическая достопримечательность, которая не имеет возможности предоставить соответствующие удобства или парковку", – написал другой чиновник в электронном письме местному изданию.

Несмотря на то, что эта зона была закрыта для посетителей с 1987 года, туристы продолжают незаконно сходить по ней и часто калечатся. Последний такой случай произошел с 24-летним мужчиной, который повредил колено. Его пришлось экстренно эвакуировать в больницу.

Лестница Хайку представляет собой 3922 ступеньки по горной тропе протяженностью 850 метров. Местные жители говорят, что из нее открывается лучший вид на Гавайи.

Эту достопримечательность построили в 1940-х годах Военно-Морские силы США для прокладки кабелей. Высота сооружения достигает 850 метров над уровнем моря.

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