Франция ввела ограничения для украинских туристов: все детали

Франция признала Украину страной "оранжевой" карантинной зоны из-за ситуации с ростом заболеваемости COVID-19, хотя ранее государство было в "зеленом" списке. Таким образом, для украинских граждан уже с 10 октября начали действовать более строгие правила пересечения французской границы на въезд.

Как сказано на портале tripadvisor.mfa.gov.ua, въезд из территорий "оранжевой" зоны во Францию осуществляется только при условии "насущной необходимости". Посетить страну с туристической целью украинцы по-прежнему смогут – но только те, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Чтобы подтвердить иммунизацию, придется получить COVID-сертификат международного образца. Отметим, что не все вакцины, использующиеся в Украине, подойдут для такой поездки.

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Так, Франция признает только такие препараты:

Pfizer/Comirnaty;

Moderna;

AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield;

Jansen/Johnson & Johnson (эта вакцина требует введения лишь одной, а не двух доз).

"Красными", согласно индикаторам правительства Франции, являются Афганистан, Бразилия, Коста-Рика, Куба, Грузия, Иран, Мальдивы, Пакистан, Россия, Сейшельские острова, Суринам и Турция.

Добавим, что схожие правила для украинцев ввела Германия. Найти детали можно в новости нашего издания по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, тем временем Италия вернулась в "белую" зону карантина, что означает менее строгие COVID-правила как для жителей, так и для туристов. В то же время фактически обязательными для работников будут "Зеленые пропуска" (Green Pass).