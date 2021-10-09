Германия ужесточила карантин для туристов из Украины: что изменится
В Германии решили усилить карантинные ограничения для туристов в связи с пандемией коронавируса. Новые правила начнут действовать уже в воскресенье, 10 октября, и коснутся украинцев.
Так, уже с завтрашнего дня граждане Украины смогут беспрепятственно въехать в Германию, только если они вакцинированы признанными в стране вакцинами Pfizer, Janssen, Moderna та AstraZeneca или переболели COVID-19. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Отметим, что для въезда необходимо пройти полный курс иммунизации (две дозы для всех препаратов, кроме однодозной вакцины Janssen).
Все остальные украинцы при въезде в Германию теперь будут обязаны находиться на карантине в течение 10 дней. При этом срок изоляции можно сократить вдвое, предоставив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сообщили на сайте МВД Германии.
Ограничения для украинцев ужесточили, так как наша страна попала в список государств с высоким уровнем заражения COVID-19 наряду с Латвией, Эстонией, Йеменом и Брунеем.
Напомним: в Евросоюзе 8 октября обновили список стран "зеленой" зоны с низким уровнем распространения коронавируса. Украина по-прежнему в этом перечне.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании признали украинские сертификаты вакцинации. Уже с 11 октября для привитых путешественников ослабят карантин, но есть условие.