Мужчина переехал в пятизвездочный отель all inclusive в Турции, потому что это 'дешевле, чем жить в Великобритании'. Вирусное видео

Великобритания славится своими высокими налогами, поэтому сообразительный англичанин Джош Кэрр решил переехать на месяц в турецкий пятизвездочный отель с сервисом all inclusive, который обошёлся ему на 6 фунтов стерлингов (почти 300 гривен) дешевле.

24-летний британец платит за аренду и все счета квартиры в Манчестере 950 фунтов стерлингов (46 тыс. гривен), в то время, как гостиничный номер с доступом к пяти бассейнам, едой и напитками 944 фунта стерлингов (45,7 тыс. гривен). Кэрр объявил о своем "переезде" в Анталью, Турцию, в TikTok.

"Я не смешной, но я плачу 950 фунтов стерлингов за аренду, счета и городской налог. Здесь вы получите завтрак, обед, ужин, напитки и закуски. Что мы делаем в Англии?" – рассказал блогер.

На такой шаг его мотивировало видео американца, который рассказал, что в отеле all inclusive проживать дешевле, чем в съемной квартире.

Из-за того, что выбранный отель открывается только с марта, блогеру пришлось снять номер в другом, но по такой же цене. Свои выходные 17-18 февраля Кэрр уже провел в Анталье. О каждом шаге "новой" жизни блогер рассказывает в соцсетях.

Кэрр отметил, что будет продолжать работать, чтобы заработать средства на дальнейшую оплату отеля. Преимуществом его работы креативного стратега является дистанционность, поэтому он может быть на работе из другой части Европы. Единственной проблемой является разница во времени в 3 часа.

"Мой ежедневный рабочий график остается таким же. В Турции всего три часа позже, поэтому я надеюсь, что никто не звонит в 17:00 по британскому времени, а здесь в 20:00. В отеле есть Wi-Fi, который работает практически везде на территории комплекса, то есть если бы я действительно этого захотел, я мог бы работать с шезлонга у бассейна. В комнате есть стол для любых частных звонков, но я планирую заниматься на солнце", – объяснил он детали своей работы.

В частности, в его комментариях некоторые интернет-пользователи отмечали, что отправились в "путешествии" такого типа на месяц и более в другие страны.

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