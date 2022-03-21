Единственная безвизовая для россиян страна Европы передумала и ввела визы

Северная Македония впервые с 1989 года установила визовый режим с Россией. Каждый год единственная страна Европы продолжала безвиз с РФ, однако после вторжения последней в Украину решила отменить договоренность.

До недавнего времени, чтобы попасть в Северную Македонию, россиянам нужен был только загранпаспорт, приглашение или подтверждение оплаченного тура. Теперь граждане РФ должны получить визу. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Северной Македонии.

В пресс-службе ведомства сообщили, куда следует обращаться россиянам для получения визы.

Видео дня

Известно, что российским самолетам запрещено нарушать воздушное пространство всех стран Европы, за исключением Сербии.

Как писал OBOZREVATEL, закрытие неба США, Канады и всего Евросоюза, а также остановка работы некоторых авиакомпаний нанесли существенный удар по российским путешественникам. Осталось только 15 стран мира, куда туристы из РФ могут отправиться без пересадки.