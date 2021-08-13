Чем занимаются туристы из Саудовской Аравии на отдыхе в Украине: эксклюзивные подробности от отельера

Туристы из Саудовской Аравии массово заполняют украинские города и курорты. Они активно бронируют места в отелях и чувствуют себя как дома.

Подробнее о том, как себя ведут иностранные туристы в Карпатах, OBOZREVATEL рассказала владелица эко-отеля "Выше Неба" Анна Грималюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Гости из Саудовской Аравии не всегда понимают, что от них требуют отельеры и как себя вести по нашим правилам. Анна говорит, что им нужно проговаривать все моменты, чтобы потом не было проблем.

"Да, у нас разные культуры, но им четко нужно говорить правила. Мы поселяем гостя и ждем, что будет все, как всегда. А на самом деле они могут просто не осознавать, что у нас по-другому, у нас другой туалет или еще что-то", – объясняет владелица отеля.

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Дело в том, что арабы по-особенному ведут себя на территории отеля. Они не селятся в номера рядом с украинцами или другими туристами, поскольку им нужна приватность. Кроме того, саудовцы не будут жить в тех отелях, где нет собственной кухни и своего туалета с биде или хотя бы с душем.

По словам Грималюк, она специально арендовала соседние коттеджи для гостей из Саудовской Аравии, поскольку украинский формат отелей им не подходит.

"Им удобнее брать коттеджи. Саудовцы хотят приватности. Даже если они селятся в обычном корпусе с номерами, то в общий бассейн не ходят. Девушки никогда не идут купаться, потому что не могут раздеться", – добавила украинская предпринимательница.

Украинцы путешествуют за границу, чтобы посмотреть другие традиции и культуру, а саудовцы, наоборот, везут к нам всю свою культуру и все свои традиции, уверена Анна. Поэтому арабы хотят питаться здесь так, как питаются у себя дома и требуют себе номера с кухней.

Отельер добавила, что у них не было такого, чтобы арабы оставляли большие чаевые: даже украинцы оставляют персоналу больше "на чай", чем гости из Саудовской Аравии.

Напомним, с начала лета в Украину прибыло почти 30 тысяч туристов из Саудовской Аравии.

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