"Буковель" закрылся на карантин: туристов нет, подъемники не работают. Фото

В субботу, 13 марта, горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса в регионе. Предварительно, он будет закрыт до 27 марта.

Подъемники прекратили свою работу. Как видно на камерах видеонаблюдения, туристов нет ни на трассах, ни на территории курорта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, в селе Поляница, которое находится возле "Буковеля", должны были появиться дополнительные блокпосты. Передвигаться там могут только местные жители и те, кто работает в населенном пункте.

На официальном сайте курорта прокомментировали решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС ограничить въезд в село с 13 по 27 марта.

"Требования и решения региональной комиссии, фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг", – говорится на сайте "Буковеля".

Администрация курорта пообещала своим гостям обменять уже купленные услуги на период после 27 марта. По вопросам переноса заездов туристам сказали обращаться в организации, через которые осуществлялось бронирование.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

украинский горнолыжный курорт "Буковель" решили закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области.

12 марта на территории "Буковеля" правоохранители блокировали работу подъемника №2, чтобы не дать людям попасть на трассу. Отдыхающие были возмущены, попытались прорваться и начали вырывать ограждения.