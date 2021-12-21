Таиланд ограничил путешествия из-за коронавируса: как можно попасть в страну

Таиланд ужесточил карантинные правила и временно запретил путешествия во все ранее доступные провинции в рамках схем въезда Test & Go и The Blue Zone Sandbox, за исключением Пхукета. Власти предполагают, что всем иностранным гражданам снова придется отправляться на обязательную самоизоляцию после въезда.

Об этом порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour. Напомним, что для въезда путешественников в страну была запущена онлайн-система Thailand Pass, предусматривающая три варианта, как осуществить поездку: Test & Go, Sandbox и Alternative Quarantine.

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Пока что временно действует только план поездки в Пхукет "Песочница" – The Blue Zone Sandbox. Согласно правилам, путешественники из любой страны/территории должны были оставаться в зоне Sandbox в течение семи дней, а после могли свободно путешествовать по Таиланду.

Документы, необходимые для подачи заявки:

сертификат об иммунизации с QR кодом (второй укол нужно сделать не менее чем за за 14 дней до путешествия);

полис медстраховки на 50 тыс. долларов США (должен охватывать весь срок пребывания в Таиланде, а вся информация должна быть указана на английском или тайском языках);

бронь в отеле из списка SHA+ на 7 ночей (должна содержать информацию о предоплаченном ПЦР-тесте на COVID 19 и набор для самотестирования на антиген, а также трансфер в отель);

скан первой страницы загранпаспорта.

Test & Go давала возможность полностью вакцинированным жителям 63 стран въезжать в Таиланд с отрицательным результатом ПЦР на коронавирус и необходимостью повторно пройти исследование по прибытии.

Местные власти заявляли, что веб-сервис Thailand Pass в целом должен упросить въезд, однако, по словам украинского путешественника Романа Кошмала, было "легче получить визу в космос, чем попасть в Таиланд".

На своей странице в Facebook Кошмал рассказал о личном опыте пресечения таиландской границы через систему Test & Go. Этот вариант самый простой и дешевый, но доступен не всем.

Как отметил Кошмал, для такого путешествия было необходимо заполнить все формы и подать документы, а потом ждать на оформления QR-кода. Некоторые туристы жаловались, что он мог прийти всего за несколько часов до вылета. В случае Романа это произошло за два дня.

"Это немного щекочет нервы, поскольку можно потерять минимум 130 долларов", – написал украинец.

Согласно правилам Test & Go, путешествующие по этому плану должны не менее 21 дня подряд перед вылетом находится на территории "зеленых" стран.

Для подачи заявки на въезд по системе Test & Go необходимо иметь:

сертификат вакцинации с QR кодом (2-я доза – не менее чем за за 14 дней до путешествия);

полис медицинского страхования на не менее 50 тыс. долларов США, который будут охватывать весь срок пребывания в Таиланде (информация должна быть указана на английском или тайском языках);

бронь отеля из списка SHA+ на 1 ночь (в документе должна быть информация о предоплаченном ПЦР-тесте на COVID 19 и трансфере в гостиницу);

отсканированную первую страницу загранпаспорта.

Как передает "РБК-Украина", этот вариант можно назвать самым неудобным. Хотя вакцинация не требовалась, путешественники из любой страны или территории должны были отбыть в Таиланде карантин от 10 до 14 дней. После этого разрешалось путешествовать по стране.

Что нужно для заявку на получение Thai Pass по системе Alternative Quarantine:

бронь отеля из списка AQ hotel на 10-14 ночей (полностью оплачена или с депозитом на 500 долларов США, включая два оплаченные ПЦР-теста).

полис медстрахования (расходы на сумму от 50 000 долларов США на весь срок пребывания в Таиланде, информация на английском или тайском языках).

скан первой страницы загранпаспорта.

При этом на сайте Thailand Pass PDF-файлы не принимаются, поэтому их нужно конвертировать в jpeg или png.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 декабря правительство Туниса снова начало заставлять иностранцев делать ПЛР-тес ти соблюдать 7-дневный карантин после пересечения границ.

А в Польше с 15 декабря 2021 года вступили в силу обновленные "коронавирусные" правила пересечения границы. Теперь все путешественники, в том числе вакцинированные, должны пройти тест на COVID-19 (ПЦР, экспресс, тест на антиген) не ранее, чем за 24 часа до въезда.