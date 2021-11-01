Тунис ужесточил правила въезда, а Таиланд открылся для туристов из 63 стран

Правительство Туниса снова начало заставлять иностранцев делать ПЛР-тест на Covid-19 и соблюдать 7-дневный карантин после пересечения границ. Таиланд же напротив – открыл свои границы для туристов из 63 стран, не настаивая на самоизоляции, однако Украина в этот перечень не вошла.

Пересмотренные правила в Тунисе начали действовать 27 октября, в то время как Таиланд начал впускать новых туристов с понедельника, 1 ноября. OBOZREVATEL выяснил, какие нововведения следует ждать украинцам.

Обновленные правила в Тунисе касаются как вакцинированных туристов, так и тех, кто отказался делать прививки, сообщает TTG. Напомним, что 16 октября правительство разрешило не делать тест на коронавирус при въезде в страну, однако через 11 дней пересмотрело решение.

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Для того чтобы посетить страну, путешественнику нужно показать отрицательный тест на Covid-19 с QR-кодом, сделанный не более чем за 72 часа до начала регистрации. Кроме этого, гостям необходимо заполнить специальную форму в Tunisian Travel Locator.

Отмечается, что детям до 12 лет не нужно тестироваться на коронавирус, но придется отсидеть 7 дней в отеле. Все невакцинированные иностранцы, которым исполнилось 18 лет, тоже обязаны провести в изоляции неделю.

Вакцинированные гости вынуждены показать только отрицательный ПЛР-тест, чтобы свободно путешествовать по стране.

Изменения также касаются туристов, путешествующих с туроператором.

О том, как с 1 ноября попасть на территорию Таиланда – пишет Тасс. Изменения касаются только вакцинированных гостей.

Правительство страны расширило список иностранных граждан, которым разрешен въезд с 2 дозами вакцины, признанной ВОЗ. Теперь туристы из Вьетнама, Индии, Индонезии, Кувейта, Лаоса, Люксембурга, Мальдив, Монголии, Мьянмы, Непала, Омана, Румынии, Словакии, Тайваня, Филиппин, Хорватии, Шри-Ланки смогут беспрепятственно передвигаться по стране, не отбыв 10 дней самоизоляции.

Гражданам из указанных выше стран нужно будет провести одну ночь в гостинице, чтобы дождаться результатов теста на коронавирус, который они сделают после пересечения границ.

Украинцев до сих пор нет в перечне, поэтому им придется:

Зарегистрироваться в новой системе Thailand Pass и предоставить свои персональные данные;

Тестироваться на Covid-19;

Вакцинированные граждане должны провести 7 дней в специально установленном месте, а невакцинированные – 10 дней;

В конце карантина снова пройти тест на коронавирус.

Также OBOZREVATEL сообщал, что Вьетнам установил новые правила въезда для иностранных туристов, не желающих тратить время на самоизоляции. Пилотная программа станет доступна уже в ноябре 2021 года.