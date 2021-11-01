Тунис ужесточил правила въезда, а Таиланд открылся для туристов из 63 стран

Катерина Малай
Катерина Малай
Новости
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Тунис ужесточил правила въезда, а Таиланд открылся для туристов из 63 стран

Правительство Туниса снова начало заставлять иностранцев делать ПЛР-тест на Covid-19 и соблюдать 7-дневный карантин после пересечения границ. Таиланд же напротив – открыл свои границы для туристов из 63 стран, не настаивая на самоизоляции, однако Украина в этот перечень не вошла.

Пересмотренные правила в Тунисе начали действовать 27 октября, в то время как Таиланд начал впускать новых туристов с понедельника, 1 ноября. OBOZREVATEL выяснил, какие нововведения следует ждать украинцам.

Правила въезда в Тунис

Обновленные правила в Тунисе касаются как вакцинированных туристов, так и тех, кто отказался делать прививки, сообщает TTG. Напомним, что 16 октября правительство разрешило не делать тест на коронавирус при въезде в страну, однако через 11 дней пересмотрело решение.

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Для того чтобы посетить страну, путешественнику нужно показать отрицательный тест на Covid-19 с QR-кодом, сделанный не более чем за 72 часа до начала регистрации. Кроме этого, гостям необходимо заполнить специальную форму в Tunisian Travel Locator.

Отмечается, что детям до 12 лет не нужно тестироваться на коронавирус, но придется отсидеть 7 дней в отеле. Все невакцинированные иностранцы, которым исполнилось 18 лет, тоже обязаны провести в изоляции неделю.

Вакцинированные гости вынуждены показать только отрицательный ПЛР-тест, чтобы свободно путешествовать по стране.

Изменения также касаются туристов, путешествующих с туроператором.

Правительство Туниса ужесточило правила въезда
Правила въезда в Таиланд

О том, как с 1 ноября попасть на территорию Таиланда – пишет Тасс. Изменения касаются только вакцинированных гостей.

Правительство страны расширило список иностранных граждан, которым разрешен въезд с 2 дозами вакцины, признанной ВОЗ. Теперь туристы из Вьетнама, Индии, Индонезии, Кувейта, Лаоса, Люксембурга, Мальдив, Монголии, Мьянмы, Непала, Омана, Румынии, Словакии, Тайваня, Филиппин, Хорватии, Шри-Ланки смогут беспрепятственно передвигаться по стране, не отбыв 10 дней самоизоляции.

Гражданам из указанных выше стран нужно будет провести одну ночь в гостинице, чтобы дождаться результатов теста на коронавирус, который они сделают после пересечения границ.

Украинцев до сих пор нет в перечне, поэтому им придется:

  • Зарегистрироваться в новой системе Thailand Pass и предоставить свои персональные данные;

  • Тестироваться на Covid-19;

  • Вакцинированные граждане должны провести 7 дней в специально установленном месте, а невакцинированные – 10 дней;

  • В конце карантина снова пройти тест на коронавирус.

Правительство Таиланда упростило правила въезда для новых стран

Также OBOZREVATEL сообщал, что Вьетнам установил новые правила въезда для иностранных туристов, не желающих тратить время на самоизоляции. Пилотная программа станет доступна уже в ноябре 2021 года.

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