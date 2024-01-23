На Пхукете задержали российских туристов за игру, запрещенную в Таиланде с 1935 года: им грозит штраф и лишение свободы

22 января на популярном курорте Пхукет в Таиланде задержали компанию россиян. По данным местной полиции, в элитном доме действовал нелегальный игровой клуб для иностранцев.

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В процессе обыска с поличным поймали пятерых игроков, четверо из которых оказались гражданами России. Об этом сообщает Bangkok Post.

Россиян обвинили в игре в покер и использовании фишек в качестве расчетной валюты, количество которых равнялось около 370 тысяч гривен.

Еще один соотечественник задержанных прибыл на виллу с табаком для кальяна, однако не успел сесть за игровой стол. Позже он признался в распространении запрещенных веществ, другие тоже признали свою вину.

Дело в том, что с 1935-го в Таиланде запрещена любая форма азартных игр, как и табак для кальянов, электронных сигарет. Поэтому туристам из РФ грозит год лишения свободы и штраф размером более 10 тысяч гривен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как российские туристы устроили "ночь ужасов" на популярном курорте Таиланда: нападали, выгоняли, отказывались платить.

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