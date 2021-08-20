10 неудобных вопросов, которые пассажиры стесняются задать стюардессе или стюарду

С каждым годом все больше украинцев летают по стране и за границу на самолетах. Часто новички сталкиваются с разными непривычными обычаями на борту – хлопать при взлете и посадке, отключать телефон и так далее.

OBOZREVATEL узнал то, о чем многие пассажиры хотели, но стеснялись спросить у стюардессы или стюарда. Какие действия на борту являются необязательными и как вообще себя вести во время полета – читайте в материале.

1. Зачем ставить режим "в самолете" на телефонах и ноутбуках?

Некоторые выключают телефон полностью, но смысла в этом нет – можно включить просто режим полета. Это обязательно сделать всем, поскольку радиоволны мобильных устройств могут создать помехи для связи пилотов с авиадиспетчерами.

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2. Почему все аплодируют при посадке и взлете?

Хлопать в ладоши во время посадки и при взлете – это пережитки прошлого.

Раньше люди боялись авиакатастроф, поэтому всегда бурно радовались и выражали так благодарность пилоту за то, что он смог взлететь и посадить самолет.

Сейчас же это делать вовсе не обязательно. Во-первых, пилот сидит отдельно за бронированной дверью и просто не слышит аплодисментов, а во-вторых, чаще всего хлопают те, кто боится летать.

Замечено, что аплодисменты раздаются зачастую на чартерных международных рейсах, которые выбирают люди для отпуска 1-2 раза в год. Они просто нервничают из-за непривычки, а такое действие помогает сбросить стресс.

3. Если сильно трясет, а стюардесса спокойно себя ведет – это значит, что не о чем беспокоиться?

Турбулентность – это естественное явление в авиации, точно такое же, как тряска автомобиля на неровной дороге. Она может появиться даже из-за кучерявых белых облаков.

Стоит знать, что авиакатастрофы чаще всего происходят во время взлета и посадки, а от турбулентности самолеты не падают. Поэтому зная это, стюардесса вряд ли будет переживать даже во время сильной тряски.

4. Могут ли открыться двери или аварийный выход во время полета?

Открыть аварийную дверь самолета на ходу практически невозможно, так как внутреннее давление намного превышает внешнее атмосферное. Поэтому, чтобы открыть дверь летящего самолета, придется приложить невероятную силу сразу группе людей.

Если дверь все-таки откроется, начнет падать давление в салоне, и пристегнутым пассажирам нужно надеть маски. Те, кто не пристегнулся, не успеют сделать даже этого, поскольку моментально окажутся за бортом.

5. Что будет делать пилот, если дверь самолета откроется?

Поскольку кислородные маски не вечны, задача пилотов – как можно быстрее спуститься на высоту 3 тысячи метров, чтобы пассажиры могли спокойно дышать без масок.

Кислородные маски пилотов рассчитаны на более длительное время, поэтому они смогут опустить самолет. Кроме этого, из-за "пробоя" воздушное судно начнет стремительно разрушаться.

6. Занимаются ли пассажиры сексом в самолете?

Это выглядит романтично и просто только на экране. В реальности, туалеты как на чартерных самолетах, так и на больших международных очень тесные даже для одного человека.

Кроме того, они почти не отличаются от поездных по чистоте.

7. Сколько может зарабатывать стюардесса в Украине?

Начинающая бортпроводница без опыта может рассчитывать на зарплату от 16 тысяч гривен.

Более опытный специалист рядового состава авиасудна получает до 45 тысяч гривен. Наработанный опыт зависит от количества часов, проведенных в небе.

8. Насколько вредно много летать из-за радиационного облучения?

Человек действительно облучается больше на высоте, чем в повседневной жизни. Все дело в солнечной радиации, защита от которой слабее с каждым километром вверх от земли.

На той высоте, где обычно летают пассажирские самолеты, радиационный фон почти такой же, как в Чернобыле, – 100-130 мкр/ч при норме 10 мкр/ч. Но за один перелет человек может получить дозу радиации в два раза меньше, чем во время рентгена грудной клетки.

Поэтому тем, кто летает не слишком часто, из-за этого переживать об ухудшении своего здоровья не стоит.

9. Почему не рекомендуется летать беременным?

Ограничения вызваны риском преждевременных родов из-за перепада давления и нехватки кислорода.

Кроме того, беременная может получить тромбоз из-за высокой свертываемости крови, которая к тому же повышается во время длительного сидения в 6-10 раз. Из-за узких неудобных сидений вены беременной женщины сдавливаются еще сильнее.

10. Что страшнее – врезаться в птицу, попасть под град или получить удар молнии?

На самом деле, в самолет часто попадает молния, но пассажиры этого не замечают. Редко когда может мигнуть свет, еще реже – случится обесточивание. В этом случае пилоты сразу перезагружают электронные приборы на борту, и полет продолжается в обычном режиме.

А вот птицы опаснее, чем кажется. Они могут залететь в турбину или вентилятор, что приведёт к возгоранию двигателя.

Лобовые стекла также могут треснуть от столкновения с пернатыми. По этой причине аэропорты оборудованы специальными шумовыми генераторами и даже вертолетами, чтобы отпугивать птиц.

Град не менее опасен для самолета, поэтому пилоты следят за метеоусловиями и облетают непогоду.

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