Недорогие горнолыжные курорты возле Киева, Черкасс и Полтавы. Альтернатива Буковелю и экономия денег

Если Буковель в этом году не светит, стоит рассмотреть более дешевые и близкие варианты прокатиться на лыжах в Украине. Горнолыжные курорты Киева, Полтавы и Черкасс дадут возможность получить удовольствие от зимнего спорта в два раза дешевле, сохраняя красивые белоснежные виды и хороший сервис.

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По прогнозам синоптиков, морозы и снег в центральной части Украины прогнозируются в феврале. Многие курорты имеют искусственное снежное покрытие, поэтому прокатиться можно уже в ближайшие выходные.

Киев – "ВышГора", "Протасов яр" и Голосеевский парк

Столица предлагает не один вариант стать на лыжи и немного отвлечься от обыденности, покоряя ближайшие холмы.

Горнолыжный комплекс "Вышгора"

Комплекс располагает всеми условиями для комфортного катания и зимнего отдыха. Прокат снаряжения, трассы и снежные пушки – все уже работает "на полную катушку". Трассы в 220 и 350 метров обслуживает ленточный подъемник, а инструкторы лыжной школы помогают овладеть лыжами и сноубордами. Сноутюбинг также популярно развлечение на локации, особенно среди детей. На территории комплекса работает спа–отель и ресторан.

Стоимость ски–пасса (на момент 2022 года):

юга от 200 грн;

вечернее время от 300 грн.;

целый день от 600 грн.

Прокат снаряжения:

детский лыжный комплект – от 100 грн;

взрослый лыжный комплект – от 150 грн.

"Протасов яр"

Сезон открыт с 15 декабря. Комплекс работает как база подготовки сборных Украины по горнолыжному спорту и сноубордингу, а также как комплекс зимнего отдыха. На территории расположено 4 трассы: детская – 150 м, для начинающих – 275 м, для среднего уровня – 500 м и для профессиональных лыжников и уверенных в себе – 320 м. Два подъемника (одноместный и двухместный) доставляют лыжников на гору, а лыжная школа помогает овладеть зимними видами спорта и улучшить уровень минуя травмы. На территории работает сноупарк с трамплинами, трубами и интересными препятствиями.

Стоимость ски–пасса (сезон 2024/2025):

1 подъем на подъемниках – 40–50 грн;

4 часа – 200 грн;

абонемент на 2 часа – 400 грн;

ски–пасс (однократно) – 20 грн.

Goloseev Ski Park

Искусственное снежное покрытие помогает этой локации рано открыть сезон и продержаться до конца марта. На территории расположены три трассы разного уровня сложности, работает горнолыжная школа и даже лыжный садик.

Стоимость ски–пасса (сезон 2024/2025):

одноразовый подъем – 40–50 грн;

2 часа – 450 – 550 грн;

3 часа – 650 – 800 грн;

абонемент с 13 подъемов – 500 – 600 грн.

Черкассы – горнолыжный комплекс "Водяники"

Гостиничный горнолыжный комплекс вблизи Черкасс обеспечивает высокий уровень услуг и имеет все возможности для активного зимнего отдыха. Современная гостиница, прокат горнолыжного снаряжения, горнолыжная школа для маленьких и взрослых, баня, кафе, ресторан и интересные развлекательные мероприятия делают локацию прекрасной альтернативой популярному Буковелю. Вы можете развлечься на лыжах, сноубордах, квадроциклах, а также расслабиться на спа–процедурах.

Стоимость ски–пасса (сезон 2024/2025):

дневной ски-пасс – 1000 грн;

дневной + вечерний ски-пасс от 1 500 грн;

вечерний ски-пасс от 750 грн.

Полтава – горнолыжный комплекс "Сорочин Яр"

Зимний отдых в "Сорочином Яру" – это современные зимние развлечения и занятия. Трассы для уверенных, начинающих холмы, занятия в лыжной школе для детей и взрослых, а также прокат новейшего снаряжения – сделают катание гладким с минимумом неприятных приключений. На территории комплекса фуд–корт, где всегда можно вкусно поесть и выпить горячих напитков. Сноутюбинг, санки и коньки создают настоящий зимний отдых с выбором для тех, кто еще не осмеливается преодолеть спуски.

Стоимость ски–пасса (сезон 2024/2025):

дневной (с 9.00 до 17.00) – 900–1000 грн.;

дневной + вечерний (с 9.30 до 20.30) – 1500–1700 грн;

вечеринки (с 17.30 до 20.30) – 750–850 грн;

кресельный и бугельный подъемник 80-90 грн.

Маленькие горнолыжные курорты рядом с большими городами – это возможность недорого прокатиться на лыжах в ближайшие выходные. Вам также будет интересно узнать о преимуществах горнолыжного страхования в Украине и двух украинских поселках, красота которых признана миром.