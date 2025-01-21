Недорогие горнолыжные курорты возле Киева, Черкасс и Полтавы. Альтернатива Буковелю и экономия денег
Если Буковель в этом году не светит, стоит рассмотреть более дешевые и близкие варианты прокатиться на лыжах в Украине. Горнолыжные курорты Киева, Полтавы и Черкасс дадут возможность получить удовольствие от зимнего спорта в два раза дешевле, сохраняя красивые белоснежные виды и хороший сервис.
По прогнозам синоптиков, морозы и снег в центральной части Украины прогнозируются в феврале. Многие курорты имеют искусственное снежное покрытие, поэтому прокатиться можно уже в ближайшие выходные.
Киев – "ВышГора", "Протасов яр" и Голосеевский парк
Столица предлагает не один вариант стать на лыжи и немного отвлечься от обыденности, покоряя ближайшие холмы.
Горнолыжный комплекс "Вышгора"
Комплекс располагает всеми условиями для комфортного катания и зимнего отдыха. Прокат снаряжения, трассы и снежные пушки – все уже работает "на полную катушку". Трассы в 220 и 350 метров обслуживает ленточный подъемник, а инструкторы лыжной школы помогают овладеть лыжами и сноубордами. Сноутюбинг также популярно развлечение на локации, особенно среди детей. На территории комплекса работает спа–отель и ресторан.
Стоимость ски–пасса (на момент 2022 года):
- юга от 200 грн;
- вечернее время от 300 грн.;
- целый день от 600 грн.
Прокат снаряжения:
- детский лыжный комплект – от 100 грн;
- взрослый лыжный комплект – от 150 грн.
"Протасов яр"
Сезон открыт с 15 декабря. Комплекс работает как база подготовки сборных Украины по горнолыжному спорту и сноубордингу, а также как комплекс зимнего отдыха. На территории расположено 4 трассы: детская – 150 м, для начинающих – 275 м, для среднего уровня – 500 м и для профессиональных лыжников и уверенных в себе – 320 м. Два подъемника (одноместный и двухместный) доставляют лыжников на гору, а лыжная школа помогает овладеть зимними видами спорта и улучшить уровень минуя травмы. На территории работает сноупарк с трамплинами, трубами и интересными препятствиями.
Стоимость ски–пасса (сезон 2024/2025):
- 1 подъем на подъемниках – 40–50 грн;
- 4 часа – 200 грн;
- абонемент на 2 часа – 400 грн;
- ски–пасс (однократно) – 20 грн.
Goloseev Ski Park
Искусственное снежное покрытие помогает этой локации рано открыть сезон и продержаться до конца марта. На территории расположены три трассы разного уровня сложности, работает горнолыжная школа и даже лыжный садик.
Стоимость ски–пасса (сезон 2024/2025):
- одноразовый подъем – 40–50 грн;
- 2 часа – 450 – 550 грн;
- 3 часа – 650 – 800 грн;
- абонемент с 13 подъемов – 500 – 600 грн.
Черкассы – горнолыжный комплекс "Водяники"
Гостиничный горнолыжный комплекс вблизи Черкасс обеспечивает высокий уровень услуг и имеет все возможности для активного зимнего отдыха. Современная гостиница, прокат горнолыжного снаряжения, горнолыжная школа для маленьких и взрослых, баня, кафе, ресторан и интересные развлекательные мероприятия делают локацию прекрасной альтернативой популярному Буковелю. Вы можете развлечься на лыжах, сноубордах, квадроциклах, а также расслабиться на спа–процедурах.
Стоимость ски–пасса (сезон 2024/2025):
- дневной ски-пасс – 1000 грн;
- дневной + вечерний ски-пасс от 1 500 грн;
- вечерний ски-пасс от 750 грн.
Полтава – горнолыжный комплекс "Сорочин Яр"
Зимний отдых в "Сорочином Яру" – это современные зимние развлечения и занятия. Трассы для уверенных, начинающих холмы, занятия в лыжной школе для детей и взрослых, а также прокат новейшего снаряжения – сделают катание гладким с минимумом неприятных приключений. На территории комплекса фуд–корт, где всегда можно вкусно поесть и выпить горячих напитков. Сноутюбинг, санки и коньки создают настоящий зимний отдых с выбором для тех, кто еще не осмеливается преодолеть спуски.
Стоимость ски–пасса (сезон 2024/2025):
- дневной (с 9.00 до 17.00) – 900–1000 грн.;
- дневной + вечерний (с 9.30 до 20.30) – 1500–1700 грн;
- вечеринки (с 17.30 до 20.30) – 750–850 грн;
- кресельный и бугельный подъемник 80-90 грн.
Маленькие горнолыжные курорты рядом с большими городами – это возможность недорого прокатиться на лыжах в ближайшие выходные. Вам также будет интересно узнать о преимуществах горнолыжного страхования в Украине и двух украинских поселках, красота которых признана миром.