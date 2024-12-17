Горнолыжное страхование для украинских курортов. Преимущество или пустая трата средств?

Те, кто получал серьезные травмы катаясь на лыжах, сноубордах или даже тюбинге знают ценность страховки на собственном опыте и кошельке. Но преобладающий список тех, кого "пронесло", до сих пор кричит о неважности страхования. Еще часть считает, что страхование жизни, как и горнолыжная страховка это что–то дорогое и не стоит внимания. Однако, показатели травматизации, например, популярного курорта Буковель в 2010 году составляли 358 туристов. за два месяца горячего горнолыжного сезона, 126 из которых было госпитализированы, а 26 прооперированы. Конечно, есть те, кто лечит растяжение или травму в домашних условиях или ждут возвращения домой, чтобы начать лечение. В общем, цифра травмированных может быть значительно больше.

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Это совсем не означает вину курорта, ведь любой активный отдых связан с риском травматизации. Развеиваем мифы о горнолыжной страховке и объясняем, почему и кому ее лучше оформить.

Мифы о горнолыжном страховании

Горнолыжное страхование – это способ защитить вас от чрезмерных расходов на медицинское обеспечение и сделать отдых защищенным.

Это очень дорого. Миф, который можно развеять, попытавшись один раз рассчитать горнолыжное страхование на специальном калькуляторе, который есть на сайтах страховочных компаний. У меня получилось 55 грн в день, а у вас? Некоторые популярные горнолыжные курорты Украины предоставляют страхование бесплатно, если вы проживаете в их гостиницах или приобретаете ски–пасс. Внимательно ознакомьтесь с условиями страхования и сравните хотя бы одну фирму вне курорта.

Это очень долго. Оформить горнолыжную страховку можно онлайн за 10 – 15 минут.

Это такой вид мошенничества. Конечно, пользоваться первой попавшейся компанией не стоит. Если вы не умеете проверять подлинность компании и подсказать никому, вы можете обратиться в информационный отдел самого курорта, чтобы получить консультацию и рекомендации.

Я здоров, мне не нужно. Слоган "не думай о плохом и оно не произойдет" играет злую шутку с некоторыми. Конечно, о плохом думать не следует, но можно позаботиться о себе и подстелить немного "сена".

Я умело катаюсь, мне не нужно. Никакой профессиональный лыжник или сноубордист так не рассуждает. Человеку всегда хочется достигать: совершить новый поворот, преодолеть новую высоту, закрутить новый финт и это повышает риск травматизации. Да и уверенным в других не будешь, вас могут случайно сбить или сойдет ли небольшая лавина – неожиданностей хватает.

Если у меня есть страхование, я получу компенсацию и покрою все расходы. Вы получите компенсацию, если не нарушили правила условия. Читайте внимательно, при каких условиях вам будет отказано в компенсации и какие услуги точно покрываются страховкой.

Что покрывает горнолыжное страхование

Список услуг, которые будет покрывать страховка, может существенно отличаться. Как правило, страховки, которые предлагают сами курорты, покрывают только помощь, которая будет предоставлена на территории самого курорта. Страховки посторонних компаний обычно покрывают следующие услуги:

Медицинские услуги : анализы, рентген, пребывание в больнице, лекарства, транспортировка, операции и материалы для операций и т.д.

: анализы, рентген, пребывание в больнице, лекарства, транспортировка, операции и материалы для операций и т.д. Отмена вашего отдыха из–за непредвиденных обстоятельств . Таким образом вам могут возместить или вернуть средства, потраченные на оставшиеся дни в отдыхе (уплаченное жилье, транспортные билеты, билеты на пользование подъемниками).

. Таким образом вам могут возместить или вернуть средства, потраченные на оставшиеся дни в отдыхе (уплаченное жилье, транспортные билеты, билеты на пользование подъемниками). Повреждение лыжного снаряжения . Этот пункт защищает не только от повреждений, но и от воровства.

. Этот пункт защищает не только от повреждений, но и от воровства. Задержки во время поездки. Замело и приходится сделать дополнительную ночевку в отеле? С включением этого пункта в страхование, вы сможете вернуть потраченные средства на жилье, транспорт и даже еду.

Кому точно нужна горнолыжная страховка

Всем, кто собирается прокатиться на лыжах, сноуборде, тюбинге и пользоваться подъемниками хотя бы день, или пару часов нужна горнолыжная страховка. Потратив около 50 грн на один день, вы можете избавиться от затрат в десятки тысяч гривен.

Дети являются особой категорией, требующей защиты. Планируя поставить ребенка на лыжи или сноуборд, учтите все обстоятельства, чтобы сориентироваться в потребности страхования.

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