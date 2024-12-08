Найдена лучшая бюджетная локация для семейного отпуска с лыжами и атмосферой Рождества

Что вы знаете о зимних Залещиках? Поселок расположен на берегу Днестра и последние 5 лет украшает открытки и соцсети. Летом и весной туристы едут сюда посмотреть достопримечательности архитектуры, покупаться в Днестре, насладиться природой, активным отдыхом в горах и сделать фотографию знаменитого форсажа Днестра в 360 градусов. Что же делать в Залещиках зимой? Семьям и романтическим парам понравится такое бюджетное зимнее путешествие.

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Лыжи в Залещиках

Сравнивать Залещики с Буковелью нет смысла, но если вы новичок или имеете средний уровень, вам понравятся горные заснеженные волны в Залещиках. Рассчитывать на прокат лыжного снаряжения "на каждом углу" не стоит, лучше иметь все с собой. Хорошим вариантом станет отель, обеспечивающий своих гостей всем необходимым для катания, от лыж до санок и тюбинга. Семьи приезжают в Залещики с целью поставить детей на лыже "не за все деньги мира", пары мечтают провести время вместе, выбрав один из уютных склонов и не переживая, что сейчас собьют с ног. Зимние склоны вокруг Залещиков скорее дарят памятные моменты, чем бросают вызов вашим навыкам и умениям.

Атмосфера Рождества в Залещиках.

С наступлением рождественского периода Залещики украшаются световой магией и наполняются мечтательной атмосферой. Площадь Рынок и ее архитектурные "жители" превращаются в сказочный особый маленький городок. Залещинский и Верхний парки откроют много локаций для семейных или романтических прогулок, игр в снежки или лепки снеговика. Даже если вы попали в мокрую и не очень снежную погоду пейзажи, к которым приведут парковые дорожки и украсят прогулку на свежем воздухе. Рождественская атмосфера в Залещиках тиха и спокойна без суеты и большого шума.

Зимняя остановка в Залещиках

Поселок еще не очень привычен к пристальному вниманию зимой, но имеет только две гостиницы в центре города "Старые Залещики" и Hostel. Условия в отелях очень простые, но аккуратные и комфортные.

Более комфортабельными и современными станут варианты размещения в гостиницах на окраине "Мишн Citi" и "Оазис". В этих отелях найдется и ресторан, и бар, детские площадки, открытый и закрытый бассейны, обслуживание номеров и дополнительные услуги в организации вашего активного отдыха в Залещиках. Номера в отелях начинаются с отметки 700 – 1000 грн за номер и имеют современные интерьеры.

Гастрономическая сцена в Залещиках

Как и в случае с гостиницами, Залещики имеют минимум вкусных соблазнов: пиццерия, суши, кафе, пекарня и рестораны в гостиничных комплексах. Однако вы будете удивлены довольно широким меню тематических кафе. К примеру, "Пиццерия Старый Город" приятно поразит форелью, борщом, дерунами и медальонами с яйцами пашот в меню. А Mango sushi&pizza сделает удобную для вас доставку пищи, если в планах романтический пикник или быстрый перекус. Доступные цены добавят приятных моментов и позволят потратить больше на впечатления и развлечения.

Залещики – отличный бюджетный вариант для семейного отдыха и романтического уик–энда. Снег в городе уже выпал, так что можно затачивать лыжи и бронировать номера. Читайте также кому не стоит лезть в чугунные чаны с минеральной водой и необычные локации для прогулки в Киеве.