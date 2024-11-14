Лучший велотрек в Европе и здание НЛО. Посмотрите на Киев с другого ракурса

Если вам показалось, что вы обходили столицу вдоль и поперек – вам показалось. Киев может удивлять десятилетиями, раскрывая свои прелести. Сегодня мы предлагаем увидеть столицу под другим углом и открыть несколько нетипичных мест для прогулки с интересными впечатлениями.

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Киевский велотрек

Сложно вообразить, но киевскому велотреку скоро исполняется 100 лет. Многие жители столицы до сих пор спрашивают: где это? И еще больше удивляются, услышав: в районе метро Золотые Ворота. Уникальность киевского велотрека составляет геометрическая форма, длина дорожки 286 м, вираж 8 м и угол наклона 38 градусов. Его трибуны могут вместить до 1 тысячи фанатов. Некогда родившийся, как циклодром, Киевский велотрек до сих пор не покидает ТОП 10 велотреков Европы.

Музей Ханенко

Возможно название музея для вас на слуху, но вы уже видели уникальную коллекцию, одного из самых престижных музеев Киева? Музей Ханенко и его более 40 тыс. экспонатов позволяют погрузиться в разные эпохи, культуры и стили, сравнить их и насладиться художественным наследием разных стран. Следите за программой музея на его странице Facebook, художественная платформа предлагает много тематических выставок и интересных экскурсий для детей и взрослых.

Здание из НЛО

Район метро Лыбидская выделяется серым зданием, на крышу которого как будто приземлилась "летающая тарелка". На первый взгляд, здание совсем не вызывает желания заглянуть внутрь, но любопытство принесет положительный результат. Сегодня здесь расположена Государственная научно-техническая библиотека Украины. В не современном "инопланетном" здании находится достаточно современная платформа для получения новых знаний, развития и обмена информацией. Если вы хотите достаточно атмосферно прогуляться, рассмотреть "тарелку" изнутри, попить вкусного кофе на 15 этаже и, наконец, удовлетворить свое любопытство и любознательность, не бойтесь серого потрепанного входа – за ним клад.

Водопад между Корчевым и Лысой горой

Даже тем, кто привык посещать Голосеевский парк каждые выходные, не всегда известна эта локация. Это место для романтического пикника, фантастических инстаграмных фото и дорогих сердцу моментов. Киевский водопад в урочище Покол был создан искусственно. Каждый сезон бурная вода меняет свое обрамление и атмосферу. Сейчас идеалистическая картина осени царит в урочище, так что вы должны освободить память своей камеры перед прогулкой.

Пейзажная аллея Киева

Место, которое должен посетить каждый гость столицы и любитель живописных прогулок. Вашей целью станет не только много осенних фотографий, но и знакомство с работами Константина Скритуцкого. Талантливый скульптор смог превратить один из "променадов" Киева в сказочный музей под открытым небом, где вы встретите Чеширского кота, саму Алису из страны чудес и мечтающего лисенка из "Маленького принца". Это место, как для семейной прогулки, так и для личного вдохновения. Не смотря на запущенное состояние некоторых скульптур вам понравится "Пейзажка".

Киев еще не раз вас приятно удивит. Раньше мы писали о Иерусалиме и японских садах, которые можно увидеть не покидая Украину.