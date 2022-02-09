Зимняя Мадейра: что посмотреть на райском острове

Хотя зимой на Мадейре на пляже не позагораешь, сюда все же следует прилетать в эту пору. Во-первых, чтобы насладиться видами необычной Португалии без толпы туристов. А во-вторых, чтобы обойти десятки исторических достопримечательностей. OBOZREVATEL собрал самые интересные из них.

Отсюда в начале 15 века началось освоение Мадейры португальцами. Они же и построили здесь чуть позже величественный форт Носса-Сеньора-ду-Ампару. По его территории сейчас можно спокойно гулять, а затем подняться на верхнюю точку полуострова и посмотреть на Машику с высоты. Рядом находится заповедник Понта-де-Сан-Лоуренс. Единственное неудобство – к нему нужно пешком пройти 4 километра. Однако красивые редкие птицы и животные того стоят.

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Необычный город, полностью заставленный треугольными каменными домиками, издалека напоминающими обычные палатки. Это своеобразный музей под открытым небом, хранящий традиции и историю Мадейры. Однако сюда приезжают не только за этим. Здесь находятся самые высокие скалы архипелага, на которые можно подняться пешком. По дороге вы увидите многочисленные винодельни и маленькие фермы.

Уникальный поселок, куда ведет только одна канатная дорога. Другим способом сейчас попасть сюда нереально. Первыми поселенцами этой территории были монахи, которые самостоятельно выращивали виноград и делали вкуснейшее вино на острове. В разное время здесь проживало в 10 домах до 50 человек. Единственная достопримечательность Фаха дос Падрес – это разрушенная пиратами колокольня. Однако сюда приезжают не ради интересных локаций или экскурсий, а чтобы насладиться тишиной и удивительной флорой.

Единственное место во всей Мадейре, где можно прокатиться на санках. Конечно, снега здесь нет, так что придется ехать почти 2 километра по заасфальтированному спуску, отполированному до блеска. Эта необычная игрушка очень нравится как местным, так и туристам. В городе также находится королевский дворец с тропическим садом невероятных размеров и церковь Богородицы, где похоронен последний австро-венгерский император.

Столица автономной республики Мадейра считается центром местной культурной жизни. Здесь находятся две старинные крепости, переделанные в галереи современного искусства и музеи. Самым популярным местом среди туристов считается так называемый Желтый форт, когда-то защищавший Фуншал от пиратских налетов, а сейчас принимающий гостей в ресторанах и развлекательных заведениях.

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