Зимняя Мадейра: что посмотреть на райском острове

Альбина Панченко
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Зимняя Мадейра: что посмотреть на райском острове

Хотя зимой на Мадейре на пляже не позагораешь, сюда все же следует прилетать в эту пору. Во-первых, чтобы насладиться видами необычной Португалии без толпы туристов. А во-вторых, чтобы обойти десятки исторических достопримечательностей. OBOZREVATEL собрал самые интересные из них.

Машику

Отсюда в начале 15 века началось освоение Мадейры португальцами. Они же и построили здесь чуть позже величественный форт Носса-Сеньора-ду-Ампару. По его территории сейчас можно спокойно гулять, а затем подняться на верхнюю точку полуострова и посмотреть на Машику с высоты. Рядом находится заповедник Понта-де-Сан-Лоуренс. Единственное неудобство – к нему нужно пешком пройти 4 километра. Однако красивые редкие птицы и животные того стоят.

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Первые португальские путешественники высадились в Машику.
Сантана

Необычный город, полностью заставленный треугольными каменными домиками, издалека напоминающими обычные палатки. Это своеобразный музей под открытым небом, хранящий традиции и историю Мадейры. Однако сюда приезжают не только за этим. Здесь находятся самые высокие скалы архипелага, на которые можно подняться пешком. По дороге вы увидите многочисленные винодельни и маленькие фермы.

Сантана славится треугольными домиками.
Фаха дос Падрес

Уникальный поселок, куда ведет только одна канатная дорога. Другим способом сейчас попасть сюда нереально. Первыми поселенцами этой территории были монахи, которые самостоятельно выращивали виноград и делали вкуснейшее вино на острове. В разное время здесь проживало в 10 домах до 50 человек. Единственная достопримечательность Фаха дос Падрес – это разрушенная пиратами колокольня. Однако сюда приезжают не ради интересных локаций или экскурсий, а чтобы насладиться тишиной и удивительной флорой.

Профессия дос Падрес была местом уединения монахов.
Монте

Единственное место во всей Мадейре, где можно прокатиться на санках. Конечно, снега здесь нет, так что придется ехать почти 2 километра по заасфальтированному спуску, отполированному до блеска. Эта необычная игрушка очень нравится как местным, так и туристам. В городе также находится королевский дворец с тропическим садом невероятных размеров и церковь Богородицы, где похоронен последний австро-венгерский император.

В Монте много пешеходных троп.
Фуншал

Столица автономной республики Мадейра считается центром местной культурной жизни. Здесь находятся две старинные крепости, переделанные в галереи современного искусства и музеи. Самым популярным местом среди туристов считается так называемый Желтый форт, когда-то защищавший Фуншал от пиратских налетов, а сейчас принимающий гостей в ресторанах и развлекательных заведениях.

Фуншал – самый большой город Мадейры.

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