Аренда квартиры от 12 тыс. и зарплата 150 тыс. грн: украинка – о жизни в Австралии

Украинка Юлия родом из Одессы уже более 12 лет проживает в Австралии. Девушка уехала в другую страну для получения высшего образования и осталась жить там на постоянной основе.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL Юлия сказала, чем ее привлекает Австралия и почему она не хочет возвращаться в Украину. Также эмигрантка призналась, сколько зарабатывают австралийцы в среднем в год, рассказала все о медицине в этой стране и о том, как обстоят дела с коронавирусом и вакцинацией от этой болезни в их городке.

О переезде в Австралию

Я родом из Одессы, переехала в Австралию 12,5 лет назад, чтобы получить образование. Окончила высшую школу и поступила в Квинслендский университет (один из лучших вузов мира). Училась на экономическом факультете – теперь по образованию финансист-экономист. Если бы у меня была возможность выбрать где-то еще пожить, тогда это была бы Великобритания. Еще до пандемии коронавируса планировала туда переехать, поскольку зачастую австралийцам предлагают там работать на визовом режиме 2 года. Возможно, через год-полтора все-таки смогу осуществить свою мечту. А вообще я бы хотела пожить где-то в Европе или Америке.

У меня всегда есть желание вернуться в Украину, но только в качестве гостя – навестить родных, друзей. Строить карьеру в Украине не хочу, поскольку в Австралии у меня есть много возможностей для карьерного роста в финансовой сфере и здесь я чувствую себя комфортно. Как бы ни любила родину, я все же хочу остаться в Австралии.

Об особенностях жизни в Австралии

Я проживаю в штате Новый Южный Уэльс. Больше всего мне нравится в Австралии разнообразие культуры, живописи и мягкой погоды! Тут нет жесткой зимы и даже осени. К тому же эта страна вмещает в себе все культуры мира и объединяет множество национальностей. Здесь много национальных парков, в которых можно найти уникальных животных и растений. Продукты свежие, и круглый год доступ к овощам и фруктам.

Украинцев в Австралии более 100 тысяч, россиян еще больше. Здесь очень много возможностей для карьеры, для учебы (для школьников и студентов обучение в государственных учебных заведениях бесплатное, стоимость обучения можно вернуть после трудоустройства на работу после окончания обучения вуза).

О проблемах эмигрантов в Австралии

Самая большая проблема для многих эмигрантов это то, что некоторые города в Австралии очень дорогие для жизни. Конечно же язык, другая культура, правила и порядки. Австралийцы абсолютно другие по сравнению с украинцами. В этой стране проще жить, чем в Украине.

О медицине в Австралии

В Австралии медицина бесплатная. Если обратиться в государственную больницу, ты сможешь получить бесплатную консультацию. Все австралийцы и постоянные резиденты должны иметь с собой Medicare карточку (подача документов совершенно бесплатная). Аптечные препараты тоже на порядок дешевле, чем где-либо, и очень хорошего качества.

О жизни в Австралии во время пандемии коронавируса

Австралия, можно так сказать, практически вернулась к нормальной жизни после пандемии коронавируса. В нашем штате Новый Южный Уэльс уже более двух месяцев нет заболевающих ковидом и сейчас можно спокойно ходить в клубы, бары, путешествовать по Австралии и только в Новую Зеландию (поскольку границы до сих пор закрыты). Даже маски уже не обязательны в стране. Мы можем делать практически все, что раньше было запрещено из-за COVID-19. Появилось наконец-то настоящее спокойствие.

В Австралии есть специальные зоны в больницах, где принимают только больных коронавирусом и там же присматривают за ними. Но у нас сейчас больных практически нет. Зачастую заражаются вирусом те, кто прилетает из других стран (рабочие). После прилета в Австралию обязательная самоизоляция 2 недели – приезжие живут в специальном отеле, который они сами оплачивают, – 3 тысячи австралийских долларов. В течение 14 дней им делают 2-3 раза тесты на COVID-19.

О вакцинации от COVID-19 в Австралии

Программу вакцинации от коронавируса в Австралии уже начали. Это не обязательная прививка, но если люди захотят летать за границу свободно, вакцинация нужна. Те, кому до 50 лет, получают вакцинацию Pfizer, а те, кому более 50 – AstraZeneca. В Австралии очень долго доставляют из городов вакцину, поэтому я смогу сделать прививку лишь в ноябре этого года.

О зарплатах в Австралии

Зарплата в Австралии зависит от профессии. К примеру, врачи зарабатывают от 150 тысяч австралийских долларов в год (более 3 миллионов гривен). Средняя зарплата – 85 тысяч австралийских долларов (около 2 миллионов гривен) в год. Влияет на зарплату эмигранта еще и то, по какой он визе приехал работать. К примеру, если ты на туристической визе или на рабочей, зарплата может быть меньше, чем у коренного жителя.

Цены на продукты питания в Австралии

Хлеб – от 1 до 5-6 австралийских долларов (от 20 до 100 грн).

Молоко – 2 литра – 3 австралийских доллара (65 грн).

Яйцо 12 шт – 5 австралийских долларов (107 грн).

На неделю бюджет только на продукты составляет от 150 австралийских долларов (более 3 тысяч гривен) на 1 человека.

Отличия менталитета украинцев от австралийцев

Различие менталитета огромное – австралийцы очень свободные, они любят вечеринки, клубы, бары. Украинцы более спокойные, меньше говорят, чем австралийцы, – они очень шумные и активные.

Также австралийские мужчины не умеют ухаживать за девушками, как украинские. К примеру, на свиданиях мужчина может попросить разделить счет в ресторане пополам. Австралийцы постоянно ходят в бары, рестораны, клубы, независимо от дня недели и праздников.

Австралийцы любят социум и общение.

Многие австралийские женщины не умеют готовить.

Качество дорог другое совершенно, чем в Украине.

Общественный транспорт намного лучше.

Оплата проезда в общественном транспорте везде происходит в электронном виде.

Все продукты в Австралии (фрукты и овощи) свежие, поскольку их выращивают здесь.

Есть государственная поддержка для пенсионеров.

Аренда жилья в Австралии

Аренда жилья зависит от города, а также еще от нескольких факторов: ближе или дальше от центра, жилой ли это район, где расположен пляж.

В Брисбене аренда двухкомнатной квартиры составляет 550-600 австралийских долларов (от 12 тыс. грн). Если арендовать такую же квартиру в Сиднее (20 минут от центра на машине) – 850 австралийских долларов.

Аренда домов в Австралии (час от города) варьируется около 1000 австралийских долларов (21,5 тыс. грн), а если выбирать жилье в элитных районах – в неделю около 2000 австралийских долларов (трехкомнатный дом).

В Сиднее купить жилье нереально из-за высоких цен, а в других городах вполне возможно.

О работе эмигрантов в Австралии

Эмигранты из Украины чаще всего работают в IТ-сфере и у них очень высокие зарплаты, поскольку здесь их очень хорошо принимают. Большинство украинцев работают в медицине либо же строителями. Я – национальный менеджер в международном банке, работаю в этой сфере 7 лет.

Также о жизни украинцев в других странах рассказывали в эксклюзивных материалах для OBOZREVATEL: