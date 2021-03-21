Минимальная зарплата 1000$ и полная медицинская защищенность: украинка – о жизни в Израиле

Украинка по имени Виктория практически 7 лет проживает в израильской столице Тель-Авиве, куда переехала из Николаева. Девушка не планировала покидать Украину, однако теперь не жалеет о своем выборе.

О жизни в Израиле, культуре и традициях Виктория рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL. Она также поведала, как обстоят дела в Тель-Авиве во время пандемии коронавируса и призналась, чем привлекает и отталкивает эта страна.

О переезде в Израиль из Украины

Я родом из Николаева. Никогда не мечтала о переезде, по крайне мере, в Израиль (я даже не знала, где эта страна находиться на карте). Единственное, что я знала: там девушки служат в армии, там что-то постоянно взрывается, знала о терроризме и о легендарной стене плача. Переехала в Израиль из-за отношений. Как-то подруга познакомила меня со своей компанией, где и находился мой будущий муж. В Николаев он приезжал, в частности, для решения рабочих моментов. И через некоторое время он пригласил меня к себе в гости, уже на Средиземное море. Сначала я поехала туда как туристка, а теперь уже практически 7 лет проживаю в Израиле.

Желания вернуться в Украину у меня не было, поскольку здесь у меня муж. У нас существует правило: где мой супруг, там и я, это неизменно.

Я приняла Израиль со всеми недостатками и достоинствами. Это действительно очень глубокая, красивая страна. Тут интересная культура, ментальность. Как будто все знакомо, но в то же время все чужое для меня.

Об эмигрантах в Израиле

Украинцев в Израиле очень много, около 20% населения – эмигранты. Израильтяне всех называют одинаково "русим" – тут не разбираются, кто украинец, русский, латыш и т.д. На русском языке в этой стране можно общаться совершенно спокойно. Некоторые приезжие общаются в Израиле на своем родном языке и даже не планируют изучать местный.

О проблемах эмигрантов

Самая большая проблема в Израиле в том, что если ты не еврей, то у тебя очень мало шансов получить легальную работу, и вообще легально жить и существовать. Да, есть много вариантов решения этой проблемы, к примеру, найти родственника, который является евреем, попробовать свои силы пройти программы (обучение и ознакомление со страной). Для меня как человека, который приехал сюда и не имеет еврейских корней, было очень сложно. Нелегально жить в Израиле – это, к примеру, невозможность купить элементарные лекарства в аптеке, поскольку нужен рецепт от врача. Медицинский сотрудник потребует страховку, а они в свою очередь – документы. А бумаги с печатью должны быть согласованы с государством.

Медицина в Израиле

Стоимость страховки зависит от ее вида и от того, кто ее платит (фирма либо самостоятельно).

К примеру, моя стандартная страховка стоит около 130$ в месяц. Для туристов есть отдельный вид страховки, которая обходиться чуть меньше 100$. Сумма зависит от больничных касс и от того, что ты покрываешь.

У тех, кто нелегально находится в Израиле, практически нет доступа к медицине. А если они и воспользуются услугами, то это получается очень дорого. К примеру, одно посещение врача стартует от 100$.

Если же человек легально находится в Израиле, у него должна быть страховка. Однако и тут не все просто: если нужен конкретный врач или надо срочно записаться на прием, пациентам могут назначить консультацию через 2-4 месяца. Достаточно сложно и практически невозможно получить консультацию в данный момент, если тебя что-то беспокоит. Даже купить обычные лекарства (жаропонижающие и т.д.) в аптеке невозможно без рецепта. Но благодаря пандемии коронавируса теперь можно назначить встречу и получить консультацию с врачом в режиме онлайн.

Израильская медицина хороша тогда, когда человек нуждается в ней: врачи с того света достанут и по кусочкам соберут.

Ситуация в Израиле во время пандемии коронавируса

Во время пандемии с больницами в Израиле очень сложно. Число зараженных в нашей стране было очень большое. По сравнению с Украиной, у нас ситуация с коронавирусом намного легче, но в принципе, как для страны, – очень тяжелый период.

На самом Израиле пандемия отразилась плохо. Кстати, вот только недавно открыли авиасообщение. Мне кажется, у нас был один из самых жестких карантинов в Европе. Маски, ограничения по количеству человек в помещении существуют у нас и до сих пор. Нельзя было за пределы своего дома больше 1 км выходить.

В Израиле ввели вакцинацию, и, как поговаривают в народе, она должна быть обязательная. К примеру, если ты хочешь посетить спортзал, нужно предъявить "зеленый паспорт". Около 50% населения Израиля (а может и больше) уже сделали прививку от COVID-19. Не вакцинированными остались только те, у кого есть антитела к коронавирусу.

Зарплаты в Израиле

Минимальная заработная плата в Израиле – 1000$. Если ты наемный работник, соответственно, получаешь почасовую оплату + бонусы. К примеру, в час обычный рабочий получает чуть меньше 10$.

В Израиле нет такого, чтобы все получали одинаковую зарплату. Даже сидя в офисе практически на одинаковых должностях, одни сотрудники могут получать, например, 6 тысяч долларов, а другие – 20 тысяч.

Те, кто приехал в Израиль из Украины, могут продолжить работать по своей профессии, однако понадобится пройти подтверждение диплома, которое длиться 2 года. К примеру, врач, учитель, юрист должны доказать и заверить, что диплом они действительно получили, иначе работать по профессии не смогут.

Кстати, если во время пандемии наемных работников сократили, государство Израиля выплачивает половину заработной платы сотрудникам ежемесячно.

О культуре и традициях в Израиле

Израильтяне очень активный и общительный народ, который живет дружно, несмотря на все конфликты. Я вижу тут очень много позитива, люди открыты и легки на подъем.

Из нестандартных обычаев в Израиле – это шабат. Для меня эта традиция была очень странной. Шабат в Израиле – это когда около 16:00 в пятницу и до вечера субботы перестает работать в городах абсолютно все – транспорт, магазины, рестораны, кафе и т.д.

Израильтяне очень семейные. Тут редко можно встретить людей, которые, к примеру, в пятницу не посещают своих родителей. Люди любят устраивать семейные посиделки, пикники, ездить в гости к родственникам.

Плюсы и минусы проживания в Израиле

Защищенность. Местный народ защищен в социальном смысле, имеет права. Если что-то произошло, ты можешь спокойно обратиться к врачу либо в полицию и тебе помогут.

Расположение. Весь Израиль расположен вдоль берега моря, и это не может не радовать. Но есть и те, кому не нравится жара.

Ночью не работают заведения. В Украине наоборот ночью кафе, бары и рестораны начинают активно работать, в то время как в Израиле после 12 часов ночи ничего не работает.

Нет сервиса. Вызвать какого-то мастера в Израиле, когда что-то поломалось дома, нереально. Мало того, что стоимость вызова около 70-80$, так и не факт, что мастер приедет и нормально починит.

Проблемы с интернетом. Зачастую, даже если ты платишь за интернет, он может отсутствовать.

Тяжело получить вид на жительство. К примеру, свой я получила только через 3 года. Если ты еврей или имеешь родных этой национальности, получить вид на жительство гораздо проще. А если ты был беженцем и хочешь купить в Израиле квартиру и остаться жить тут, то скорее всего, тебе откажут власти в праве на проживание в этой стране.

Аренда и покупка жилья в Израиле

Купить жилье обычному человеку в Израиле практически невозможно. Во-первых, очень дорого, поскольку цены на квартиры стартуют от 300 тысяч долларов. Во-вторых, вероятность купить жилье в центре города или возле берега моря, минимальна. Зачастую дают рассрочки на квартиры экономкласса на окраине городов.

Аренда жилья в Тель-Авиве – от 1000$ в месяц за скромную квартиру. К тому же арендовать жилье очень сложно без документов и чеков.

О работе и жизни эмигрантов в Израиле

До пандемии я работала наемным работником в магазине подарков. Естественно, во время карантина магазин закрыли (и вряд ли он откроется снова). Поэтому я решила выучить для себя новую профессию – занимаюсь SMM-продвижением.

В Израиль едут патрианты, которые имели еврейские корни, поскольку они могут получить тут многое: им тут легче будет устроиться на работу, будут льготы от государства и социальная помощь.

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