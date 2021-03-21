Мінімальна зарплата 1000$ і повна медична захищеність: українка – про життя в Ізраїлі

Українка на ім'я Вікторія майже 7 років проживає в ізраїльській столиці Тель-Авіві, куди переїхала з Миколаєва. Дівчина не планувала залишати Україну, проте тепер не шкодує про свій вибір.

Про життя в Ізраїлі, культуру та традиції Вікторія розповіла ексклюзивно для OBOZREVATEL. Вона також повідала, як ведеться в Тель-Авіві під час пандемії коронавірусу і зізналася, чим приваблює та відштовхує ця країна.

Про переїзд до Ізраїлю з України

Я родом із Миколаєва. Ніколи не мріяла про переїзд, принаймні, в Ізраїль (я навіть не знала, де ця країна розташована на карті). Єдине, що я знала: там дівчата служать в армії, там щось постійно вибухає, знала про тероризм і про легендарну стіну плачу. Переїхала до Ізраїлю через стосунки. Якось подруга познайомила мене зі своєю компанією, де і був мій майбутній чоловік. До Миколаєва він приїжджав, зокрема, для вирішення робочих моментів. І через деякий час він запросив мене до себе в гості, вже на Середземне море. Спочатку я поїхала туди як туристка, а тепер уже майже 7 років проживаю в Ізраїлі.

Бажання повернутися в Україну в мене не було, оскільки тут у мене чоловік. У нас існує правило: де мій чоловік, там і я, це незмінно.

Я прийняла Ізраїль з усіма недоліками і перевагами. Це дійсно дуже глибока, красива країна. Тут цікава культура, ментальність. Начебто все знайоме, але водночас все чуже для мене.

Про емігрантів в Ізраїлі

Українців в Ізраїлі дуже багато, близько 20% населення – емігранти. Ізраїльтяни всіх називають однаково "русім" – тут не заглиблюються, хто українець, росіянин, латиш і тд. Російською мовою в цій країні можна спілкуватися абсолютно спокійно. Деякі приїжджі спілкуються в Ізраїлі своєю рідною мовою і навіть не планують вивчати місцеву.

Про проблеми емігрантів

Найбільша проблема в Ізраїлі в тому, що якщо ти не єврей, то в тебе дуже мало шансів отримати легальну роботу, і взагалі легально жити й існувати. Так, є багато варіантів рішення цієї проблеми, наприклад, знайти родича, який є євреєм, спробувати свої сили пройти програми (навчання та ознайомлення з країною). Для мене як людини, яка приїхала сюди і не має єврейського коріння, було дуже складно. Нелегально жити в Ізраїлі – це, наприклад, неможливість купити елементарних ліків в аптеці, оскільки потрібен рецепт від лікаря. Медичний працівник зажадає страховку, а вони зі свого боку – документи. А папери з печаткою повинні бути узгоджені з державою.

Медицина в Ізраїлі

Вартість страховки залежить від її різновиду та від того, хто її платить (фірма або самостійно).

Наприклад, моя стандартна страховка коштує близько 130$ в місяць. Для туристів є окремий різновид страховки, яка обходитися трохи менше ніж 100$. Сума залежить від лікарняних кас і від того, що ти покриваєш.

Ті, хто нелегально перебуває в Ізраїлі, майже не мають доступу до медицини. А якщо вони і скористаються послугами, то це виходить дуже дорого. Наприклад, одне відвідування лікаря стартує від 100$.

Якщо ж людина легально перебуває в Ізраїлі, у неї повинна бути страховка. Однак і тут не все просто: якщо потрібен конкретний лікар або терміново треба записатися на прийом, пацієнтам можуть призначити консультацію через 2-4 місяці. Досить складно і майже неможливо отримати консультацію в цей момент, якщо тебе щось турбує. Навіть купити звичайні ліки (жарознижувальні тощо) в аптеці неможливо без рецепта. Але завдяки пандемії коронавірусу тепер можна призначити зустріч і отримати консультацію з лікарем у режимі онлайн.

Ізраїльська медицина добра тоді, коли людина має потребу в ній: лікарі з того світу дістануть і по шматочках зберуть.

Ситуація в Ізраїлі під час пандемії коронавірусу

Під час пандемії з лікарнями в Ізраїлі дуже складно. Число заражених у нашій країні було дуже велике. Порівняно з Україною, у нас ситуація з коронавірусом набагато легша, але в принципі, як для країни, дуже важкий період.

На самому Ізраїлі пандемія відбилася погано. До речі, ось тільки нещодавно відкрили авіасполучення. Мені здається, у нас був один із найжорсткіших карантинів у Європі. Маски, обмеження по кількості людей у приміщенні існують у нас і досі. Не можна було за межі свого будинку більше 1 км виходити.

В Ізраїлі ввели вакцинацію, і, як подейкують у народі, вона повинна бути обов'язкова. Наприклад, якщо ти хочеш відвідати спортзал, потрібно пред'явити "зелений паспорт". Близько 50% населення Ізраїлю (а може й більше) вже зробили щеплення від COVID-19. Не вакцинованими залишилися тільки ті, у кого є антитіла до коронавірусу.

Зарплати в Ізраїлі

Мінімальна заробітна плата в Ізраїлі – 1000$. Якщо ти найманий працівник, відповідно, отримуєш погодинну оплату + бонуси. Наприклад, за годину звичайний робітник отримує трохи менше 10$.

В Ізраїлі немає такого, щоб усі отримували однакову зарплату. Навіть сидячи в офісі фактично на однакових посадах, одні співробітники можуть отримувати, наприклад, 6 тисяч доларів, а інші – 20 тисяч.

Ті, хто приїхав до Ізраїлю з України, можуть продовжити працювати за своєю професією, однак потрібно буде пройти підтвердження диплома, яке триватиме 2 роки. Наприклад, лікар, учитель, юрист повинні довести й запевнити, що диплом вони дійсно отримали, інакше працювати за професією не зможуть.

До речі, якщо під час пандемії найманих працівників скоротили, держава Ізраїлю виплачує половину заробітної плати співробітникам щомісяця.

Про культуру та традиції в Ізраїлі

Ізраїльтяни дуже активний і товариський народ, який живе дружно, попри всі конфлікти. Я бачу тут дуже багато позитиву, люди відкриті й легкі на підйом.

З нестандартних звичаїв в Ізраїлі – це шабат. Для мене ця традиція була дуже дивною. Шабат в Ізраїлі – це коли близько 16:00 у п'ятницю і до вечора суботи перестає працювати в містах абсолютно все – транспорт, магазини, ресторани, кафе тощо.

Ізраїльтяни дуже сімейні. Тут рідко можна зустріти людей, які, наприклад, у п'ятницю не відвідують своїх батьків. Люди люблять влаштовувати сімейні посиденьки, пікніки, їздити в гості до родичів.

Плюси й мінуси проживання в Ізраїлі

Захищеність. Місцевий народ захищений у соціальному розумінні, має права. Якщо щось сталося, ти можеш спокійно звернутися до лікаря або в поліцію і тобі допоможуть.

Розташування. Весь Ізраїль розташований уздовж берега моря, і це не може не радувати. Але є і ті, кому не подобається спека.

Вночі не працюють заклади. В Україні навпаки вночі кафе, бари й ресторани починають активно працювати, тоді як в Ізраїлі після 12 години ночі нічого не працює.

Немає сервісу. Викликати якогось майстра в Ізраїлі, коли щось поламалося вдома, нереально. Мало того, що вартість виклику близько 70-80$, так і не факт, що майстер приїде і нормально полагодить.

Проблеми з інтернетом. Найчастіше, навіть якщо ти платиш за інтернет, його може не бути.

Важко отримати посвідку на проживання. Наприклад, свою я отримала тільки через 3 роки. Якщо ти єврей чи маєш рідних цієї національності, отримати посвідку на проживання набагато простіше. А якщо ти був біженцем і хочеш купити в Ізраїлі квартиру і залишитися жити тут, то найімовірніше, тобі відмовить влада в праві на проживання в цій країні.

Оренда і купівля житла в Ізраїлі

Купити житло звичайній людині в Ізраїлі майже неможливо. По-перше, дуже дорого, оскільки ціни на квартири стартують від 300 тисяч доларів. По-друге, ймовірність купити житло в центрі міста або біля берега моря, мінімальна. Найчастіше дають розстрочки на квартири економкласу на околиці міст.

Оренда житла в Тель-Авіві – від 1000$ на місяць за скромну квартиру. До того ж орендувати житло дуже складно без документів і чеків.

Про роботу і життя емігрантів в Ізраїлі

До пандемії я працювала найманою працівницею в магазині подарунків. Звичайно, під час карантину магазин закрили (і навряд чи він відкриється знову). Тому я вирішила вивчити для себе нову професію – займаюся SMM-просуванням.

До Ізраїлю їдуть патріанти, які мали єврейське коріння, оскільки вони можуть отримати тут багато: їм тут легше влаштуватися на роботу, будуть пільги від держави й соціальна допомога.

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