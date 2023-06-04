Запустение и разруха: как выглядят в оккупации курорты Кирилловка и Геническ, которые ранее принимали множество туристов. Видео

Опустевшие пляжи и разграбленные базы отдыха. Именно так выглядят популярные украинские курорты Кирилловка и Геническ после прихода российских "освободителей". Местные жители, долгое время находящиеся под оккупацией, массово выкладывают видео и жалуются на захватчиков, занимающихся террором и мародерством.

Видео дня

Так недавно на платформе YouTube появилось видео, на котором показан нынешний вид Кирилловки, расположенной на берегу Азовского моря в Запорожье. До войны в летнее время сюда приезжали сотни украинцев, чтобы понежиться под солнышком и хорошо провести отпуск. Это был популярный бюджетный курорт. Сейчас мы видим только пустые пляжи, на которых нет никого.

"Куда приходит русский мир – все умирает", – комментирует вид туристического направления другой местный житель в своем видео. Он показывает заброшенную улицу города, где стоит неработающее колесо обозрения.

Отсутствие туристов – большая проблема для Кирилловки, которая практически живет за счет пляжного сезона. Но это далеко не все, что принесли оккупанты в город. Так жители рассказывают, что несколько недель назад на курорт приехали россияне из Пензы, которые выламывают двери на базах отдыха и в санаториях и обворовывают их. Кроме того, они вывозят стоящие у моря деревянные домики на передовую, чтобы в них могли жить захватчики.

Не менее критическая ситуация и в Геническе, находящемся на берегу Черного моря. Осенью 2022 года, убегая из Херсона, россияне перенесли свой штаб в этот некогда преуспевающий город. В оккупации же он столкнулся с теми же проблемами, что и Кирилловка.

В сети появляются видео, на которых показывают нынешний вид пляжей. Даже сейчас, когда море уже в значительной степени прогрелось, а температура воздуха на побережье поднимается до 25-27 градусов, здесь – ни души. Даже местные, на которых постоянно производится давление со стороны захватчиков, сюда не приходят.

Изменить ситуацию решили украинские военные, недавно поделившиеся интересной записью. Они позвонили по телефону в отель другого херсонского курорта – Скадовска, который сейчас тоже находится под временной оккупацией. Пехотинцы поинтересовались у администратора, можно ли забронировать 25-27 мест. Им предложили заехать во второй половине июня и пообещали места на парковке, куда защитники решили поставить танки.

Так что наши военнослужащие уже выбрали даты, когда они планируют отдыхать на берегу моря на освобожденной от россиян Херсонщине.

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