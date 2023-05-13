Практически уничтоженные города Украины: какими они были до войны

Украина – большая и разнообразная. Она поражает иностранцев высокими горами, бескрайними степями, густыми лесами и невероятно приветливыми людьми. Однако сейчас, из-за постоянных вражеских обстрелов, многие города и села практически стерты с лица земли. Какими были разрушенные россиянами населенные пункты до войны?

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Северодонецк

С 2014 года город выполнял функции областного центра Луганской области. С этого времени стандартный промышленный населенный пункт, построенный вокруг заводов, быстро развивался. Большое количество крупных предприятий, в том числе химзавод "Азот", обеспечивали работой десятки тысяч местных жителей.

Туристическим Северодонецком назвать сложно. Однако этот город был комфортен для жизни. Геометрически ровные кварталы, высокие серые многоэтажки, спортивные центры, дом культуры. Сейчас, по разным данным, здесь уничтожено от 70 до 90 процентов жилищного фонда. Российская пропаганда рассказывает, что город восстанавливается, однако местные жители, которым удалось вырваться из оккупации, уверяют, что это неправда.

Святогорск

До войны Святогорск был одним из туристических и религиозных центров Донбасса. Здесь, среди известняковых гор, расположена Свято-Успенская Святогорская лавра, а над ней возвышается памятник Артему. Кстати, по поводу него здесь давно шли споры: убирать этот символ Советского Союза или оставить, ведь его автор – известный архитектор Иван Кавалеридзе.

Сам городок практически окутан хвойным лесом. Кстати, здесь продавали вкуснейшее варенье из шишек, роз и мяты. Среди высоких деревьев на берегу реки были расположены детские лагеря, которые ежегодно принимали сотни детей со всей Украины.

Сейчас захватчики обстреливают Святогорск практически каждый день. От вражеских ударов сильно пострадала лавра, частные дома, досталось и центру населённого пункта. Город еще стоит, но на его восстановление уйдет не один год.

Угледар

Еще один промышленный город Донецкой области, ранее заселяемый в основном шахтерами и их семьями. Очень уютный населенный пункт, который в последние годы быстро развивался и улучшался. В центре Угледара ежегодно на День шахтера собирались сотни людей, некоторые даже приезжали из соседних сел, чтобы вместе отпраздновать главный праздник города.

Люди любили Угледар за то, что он был комфортен для жизни. Практически все друг друга знали, дружили семьями, здоровались при встрече.

Сейчас же 100% жилищного фонда города уничтожено, а вокруг Угледара не первый месяц идут ожесточенные бои.

Бахмут

История Бахмута началась в 16 веке. До сих пор точно неизвестно, когда здесь появилось первое поселение. Однако с открытием солеварных заводов город стал быстро разрастаться. А еще позже здесь заработали угольные шахты, что привело сюда еще больше людей.

Это действительно красивый город, в котором до войны было зарегистрировано более 50 достопримечательностей, в том числе костел Матери Божьей Святого Розария, храм святителя Иоанна Златоуста, Бахмутская мечеть… А еще здесь было много образовательных учреждений.

Сейчас более половины жилищного фонда города разрушено, значительные повреждения получили административные здания, больница, школы. Из 80 тысяч человек, проживавших здесь до войны, осталось около 3000. Остальные выехали, пытаясь спастись от обстрелов.

Авдеевка

Авдеевка до войны была известна своими промышленными мощностями. Но жители Донбасса знают, что здесь есть много удивительных локаций. Чего только стоят так называемые "голубые озера", возле которых постоянно собирались местные. А дубовый лес, в котором можно легко потеряться, или сосновый бор, который так любила местная молодежь.

Это был хороший город с длинными улочками. А еще здесь готовили самую вкусную авдеевскую кашу, рецепт которой передавали из поколения в поколение. Такой вы не найдете нигде в мире.

Сегодня об Авдеевке знает вся Украина. Она с первых дней полномасштабного вторжения стала одной из главных целей оккупанта. Здесь РФ, кстати, ежедневно теряет сотни своих военных и десятки единиц техники.

Сейчас очень много разговоров ведется вокруг того, как будут восстанавливаться разрушенные российскими захватчиками города. Есть много версий: от привлечения иностранных инвесторов до восстановления населенных пунктов за счет репараций. Как это будет – покажет время. Но наши города стоят. Даже если они временно оккупированы или почти уничтожены.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит Угледар после вражеских обстрелов.

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