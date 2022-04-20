В Японии железнодорожники перекрасили поезд в сине-желтые цвета, чтобы поддержать 'Укрзалізницю'

Сотрудники железной дороги в Японии решили поддержать своих украинских коллег, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают работать в условиях войны. Для этого железнодорожники из города Такамацу перекрасили один из поездов в цвета флага Украины.

Также на сине-желтых вагонах оставили надписи "Мы поддерживаем вас", "Украинским железнодорожникам, защищающим жизнь людей" и "Мы желаем мира во всем мире" на английском языке. Об этом сообщает издание KyodoNews.

"Государственная украинская железная дорога подверглась жестокому нападению, и хотя многие сотрудники были убиты, многие беженцы ежедневно переводятся в безопасные районы, и в каждый район доставляются предметы первой необходимости... Мы хотим продемонстрировать солидарность с украинскими железнодорожниками", – подписали кадры японцы в Twitter.

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Идея провести такой апгрейд принадлежит 35-летней жительнице Такамацу, работающей железнодорожным оператором. Более того, женщина планирует выпустить стикеры с сине-желтым поездом и продавать их соотечественникам в кассе. Все вырученные деньги она намерена передавать посольству Украины в Японии.

Стоит отметить, что всего за месяц войны, как сообщал ранее глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в своем Тelegram-канале, от обстрелов и бомбардировок погибло 54 украинских железнодорожника. Еще 64 – ранены, с разной степенью тяжести, а еще трое находятся в плену (данные за 26 марта).

Несмотря на риски, проводники, машинисты и другие сотрудники "Укрзалізниці" продолжают эвакуировать беженцев из разных точек страны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в провинции Канады вся улица вывесила украинские флаги после того, как один из горожан публично заявил о поддержке Путина, нацепив на дом триколор. Сначала мирные канадцы пытались не создавать конфликт, однако со временем все же выразили свое несогласие с войной в Украине и кровавой путинской политикой.