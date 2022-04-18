В провинции Канады вся улица вывесила украинские флаги после того, как сосед заявил о поддержке Путина. Фото и видео

В провинции Канады вся улица вывесила украинские флаги после того, как один из горожан публично заявил о поддержке Путина, нацепив на дом триколор. Сначала мирные канадцы пытались не создавать конфликт, однако со временем все же выразили свое несогласие с войной в Украине и кровавой путинской политикой.

Своеобразный флешмоб начала 20-летняя девушка по имени Изабель, первой выступившая против соседа. Канадка сняла на видео в TikTok флаг РФ в соседнем дворе и показала, что сделала, чтобы "приземлить" путиниста (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам студентки, сначала она проигнорировала акт поддержки страны-агрессорки, чтобы не создавать конфликт, ведь была не уверена, по какой причине над домом появился триколор. Изабель просмотрела социальные сети соседа и заметила там контент, четко демонстрирующий поддержку геноцида в Украине.

Видео дня

"Сначала я увидела, что всех соседей в моем районе это повергло в шок, но никто из нас ничего не сделал. Это похоже на канадскую особенность, когда ты не хочешь создавать проблемы с соседом и хочешь быть хорошим", – рассказала автор.

Кроме этого, девушка стала свидетелем того, как расстроился курьер, однажды посетив их улицу. По этой причине канадка приобрела украинское знамя и демонстративно разместила его прямо напротив вражеского.

Впоследствии и другие канадцы присоединились к акту протеста, подняв над домами сине-желтые флаги. Студентка поделилась, что один из ее соседей в отъезде попросил друзей снять флаг Канады, заменив его двуколором, чтобы проучить путиниста.

"И тогда мы потихоньку начали окружать его украинскими флагами", – рассказала Изабель.

Как сообщается, украинские национальные символы и сейчас продолжают развеваться над улицей, создав своеобразную туристическую зону для жителей других населенных пунктов. А российского флага там уже нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на время Страстной недели перед Пасхой городок и муниципалитет Фуэнтес-де-Андалусия в Испании переименуют в "Украину". Кроме того, в этот же период некоторые улицы будут называться Киевская, Мариупольская, Харьковская, Херсонская и Одесская.