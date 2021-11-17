Королевские сады и Версальский дворец: места Виннитчины, похожие на иностранные курорты

Винницкая область – живописное место для спокойного уик-энда. Здесь собраны интересные достопримечательности, природные заповедники и роскошные дворцы. OBOZREVATEL собрал 5 мест региона, напоминающих лучшие мировые курорты

Более 140 лет назад Мария Щербатова выбрала хорошее место в селе Немирово для строительства своего дворца. Работу над проектом она доверила известному в то время чешскому архитектору Иржи Стибралу. Он и привнес в декор постройки четкие пражские акценты. Лепнина, колонны, четкие линии делают усадьбу по-настоящему сказочной.

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А для любителей длинных пеших прогулок рядом находится один из самых известных дендропарков Украины. Кстати, с 2007 года он имеет статус "Жемчужины Винницкой области" и внесен в перечень 7 чудес этой области.

В конце 18 века в поселке Воронцовица польский магнат возводит настоящий средневековый замок. С двух сторон постройки возвышаются мощные башни. Вокруг должны были поставить прочные стены и двойные ворота. Однако планам не суждено было осуществиться.

Поместье Грохольских много раз перестраивалось. Со временем здесь появился второй этаж и новые залы, исчезли защитные сооружения, а на их месте построили конюшни и хозяйственные помещения. Однако и сейчас красота дворца не оставляет равнодушным никого.

Длинные коридоры здания будто бы связаны неким тайным кодом с залами Версальского дворца. Все это производит на туристов невероятное впечатление.

Усекновенский скальный монастырь расположен на обрыве горы над рекой Днестр возле села Лядова. По легенде, первую келью в холме вырыл Антоний – основатель Киево-Печерской лавры.

С тех пор святыня только разрасталась и становилась все крепче и красивее. Внешне она очень напоминает армянский храм Гегард, возникший еще в 4 веке. Да и внутри обоих религиозных построек много схожих деталей, датируемых 11-15 веками.

В Украине существует свой аналог известному турецкому курорту Памуккале. Это самый большой в Европе карьер, расположенный вблизи села Глуховцы. Благодаря высокой концентрации белой глины вода здесь практически постоянно имеет насыщенный голубой оттенок. А сияющие холмы вокруг придают этому месту невероятную атмосферу.

Этот курорт местные называют "Винницкими Мальдивами". Такое наименование возникло не на пустом месте. Затопленный карьер вблизи села Черепашинцы действительно напоминает какой-то райский остров. Чистые песчаные пляжи, роскошные отели и буйство зелени делает этот регион невероятно популярным среди украинских туристов.

Виннитчина – это удивительный регион с десятками интересных локаций. Так что здесь есть на что посмотреть и где отдохнуть на уик-энде.

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