Королевские сады и Версальский дворец: места Виннитчины, похожие на иностранные курорты

Альбина Панченко
Альбина Панченко
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Королевские сады и Версальский дворец: места Виннитчины, похожие на иностранные курорты

Винницкая область – живописное место для спокойного уик-энда. Здесь собраны интересные достопримечательности, природные заповедники и роскошные дворцы. OBOZREVATEL собрал 5 мест региона, напоминающих лучшие мировые курорты

Маленькая Прага в селе Немирово

Более 140 лет назад Мария Щербатова выбрала хорошее место в селе Немирово для строительства своего дворца. Работу над проектом она доверила известному в то время чешскому архитектору Иржи Стибралу. Он и привнес в декор постройки четкие пражские акценты. Лепнина, колонны, четкие линии делают усадьбу по-настоящему сказочной.

Дворец имеет много роскошных залов.
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А для любителей длинных пеших прогулок рядом находится один из самых известных дендропарков Украины. Кстати, с 2007 года он имеет статус "Жемчужины Винницкой области" и внесен в перечень 7 чудес этой области.

Дворец построил чешский архитектор.
Дворец княгини Щербатовой похож на европейские замки.
Версальская роскошь дворца Грохольских

В конце 18 века в поселке Воронцовица польский магнат возводит настоящий средневековый замок. С двух сторон постройки возвышаются мощные башни. Вокруг должны были поставить прочные стены и двойные ворота. Однако планам не суждено было осуществиться.

Дворец Грохольских задумывался как крепость.

Поместье Грохольских много раз перестраивалось. Со временем здесь появился второй этаж и новые залы, исчезли защитные сооружения, а на их месте построили конюшни и хозяйственные помещения. Однако и сейчас красота дворца не оставляет равнодушным никого.

Дворец много раз перестраивался.

Длинные коридоры здания будто бы связаны неким тайным кодом с залами Версальского дворца. Все это производит на туристов невероятное впечатление.

Коридоры здания похожи на комнаты Версальского дворца.
Украинский Гегард-Лядовский монастырь в пещерах

Усекновенский скальный монастырь расположен на обрыве горы над рекой Днестр возле села Лядова. По легенде, первую келью в холме вырыл Антоний – основатель Киево-Печерской лавры.

Лядовский монастырь начали строить в 11 веке.

С тех пор святыня только разрасталась и становилась все крепче и красивее. Внешне она очень напоминает армянский храм Гегард, возникший еще в 4 веке. Да и внутри обоих религиозных построек много схожих деталей, датируемых 11-15 веками.

В Лядовском монастыре уже многие столетия проживают монахи.
Лядовский монастырь расположен на склоне холма.
Турецкие белые горы села Глуховцы

В Украине существует свой аналог известному турецкому курорту Памуккале. Это самый большой в Европе карьер, расположенный вблизи села Глуховцы. Благодаря высокой концентрации белой глины вода здесь практически постоянно имеет насыщенный голубой оттенок. А сияющие холмы вокруг придают этому месту невероятную атмосферу.

Белые холмы гармонично смотрятся на фотографиях.
Глуховецкий карьер похож на известный турецкий курорт.
Райский уголок в селе Черепашинцы

Этот курорт местные называют "Винницкими Мальдивами". Такое наименование возникло не на пустом месте. Затопленный карьер вблизи села Черепашинцы действительно напоминает какой-то райский остров. Чистые песчаные пляжи, роскошные отели и буйство зелени делает этот регион невероятно популярным среди украинских туристов.

Карьер возле Черепашинцев удивляет красотой.

Виннитчина – это удивительный регион с десятками интересных локаций. Так что здесь есть на что посмотреть и где отдохнуть на уик-энде.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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