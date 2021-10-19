5 лучших SPA-курортов Украины

В такую холодную и сырую погоду безумно хочется ощутить релакс и расслабления. OBOZREVATEL подобрал лучшие SPA-отели Украины для осеннего отпуска.

Эко – SPA курорт "Богольвар"

Гостиничный комплекс расположен среди красот Карпатских гор. От Ивана-Франковска сюда ехать не больше получаса. Но сам отель словно отделен от всего мира. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворенности. Основатели "Богольвара" говорят, что они сами придерживаются философии slow life и воплощают эту идею в своем отеле.

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Этно – велнесс отель "УнгварЪский"

Сюда стоит приехать, чтобы полностью позабыть о стрессе, шумном городе и проблемах. В отеле большое разнообразие оздоровительных процедур, которые основываются на традиционной медицине Закарпатья. Все они в комплексе с физическими нагрузками и эмоциональным комфортом создают идеальные условия для хорошего отдыха душой и телом.

Комплекс "Сезоны SPA"

Расположен он в одном из прекраснейших уголков Украины – в заповеднике Конче-Заспа. Для полноценного отдыха тут работают бассейн, фитнес-зал, фито-бар и оздоровительный термальный комплекс. Для большего комфорта гостей на территории расположены заведения итальянской, украинской и европейской кухни.

SPA-отель "НЕМО"

Эта огромная гостиница расположена на берегу Черного моря в Одессе. Здесь точно понравится любителям спокойного отдыха. Территория комплекса полностью закрыта. В самом отеле есть множество развлечений и СПА–процедур для взрослых и детей, работает бассейн, собственный ресторан и даже есть возможность поплавать с дельфинами.

Курортный комплекс "Rixos-Prykarpattya"

Этот отель уже несколько лет считается одним из лучших СПА-комплексов в Трускавце. Здесь все сделано для того, чтобы вы могли хорошо отдохнуть, даже если решили приехать в отпуск с маленькими детьми. Кроме стандартных процедур, таких как массаж, обертывания и маски, тут еще есть множество приятных развлечений. Например, мини-аквапарк, где можно весело провести время.

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