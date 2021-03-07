5 уникальных отелей в Украине, о которых мало кто знает
Чтобы будущий отпуск был удачным – нужно найти особенное и запоминающиеся место. В Украине есть много необычных отелей, способных удивить.
Отдых здесь подарит яркие эмоции и незабываемые впечатления. OBOZREVATEL собрал самые экзотические отели в украинских туристических центрах, которые не уступают мальдивским или балийским курортам.
Отель "История", курорт Буковель – Ивано-Франковская область
Отель полностью посвящен историческому наследию нашего народа. Номера названы в честь различных периодов украинской истории и выполнены в таком же стиле: Великая Скифия, Трипольская культура, Киевская Русь и казачество. Ночью здесь приятное освещение, отель напоминает замок. Увлекательная атмосфера подарит прекрасный отдых в оригинальном месте.
Цена за сутки на двоих без питания – 2500 гривен.
Глэмпинг "Эдельвейс", Орявчик – Львовская область
Необычные купольные дома расположены на курорте "Эдельвейс" в Карпатах. На склоне гор в тихом и уединенном месте можно пожить в куполе с прекрасным видом. Рядом находятся экзотические вигвамы для летнего отдыха. В номерах есть абсолютно все удобства.
Цена за сутки на двоих без питания – 3000 гривен.
Serfclub&bechotel, Бердянск – Запорожская область
Похожие домики-купола есть в Бердянске. Отель Serfclub&bechotel расположен на первой линии моря. С панорамного окна открывается лучший в Украине вид на море.
Цена за сутки на двоих без питания – 1800 гривен.
Кемпинг "Белый бизон", село Лука – Ивано-Франковская область
"Белый бизон" позволяет жить на природе без отрыва от благ цивилизации. Туристам предлагают остановиться в комфортабельных бунгало на берегу Днестра. Основным видом отдыха является катание на байдарках, каноэ и каяках. Также можно заказать пешеходный тур или арендовать велосипеды.
Цена в сутки на двоих без питания – 760 гривен за четырехместное бунгало.
Арт-отель "Баккара" – Киев
Отель "Баккара" расположен на воде – это его главная особенность. Уникальное место отдыха поместили в многоэтажное судно. Из окон номеров каждый может насладится прекрасными видами Днепра. Внешне корабль напоминает круизный лайнер.
Цена за сутки на двоих без питания – 1700 гривен.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о:
Вещах, которые можно забирать из отеля со спокойной душой домой.
Самых удивительных бассейнах в мире, от которых захватывает дух.
Десяти типичных ошибках туристов за рубежом, которые могут дорого стоить.