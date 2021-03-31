7 найгарніших будинків світу, в яких можна зупинитися. Фото

Багато хто сподівається, що незабаром країни відкриють свої кордони, і можна буде їздити в різні куточки планети.

А поки що нам лишається тільки планувати свої подорожі мрії, відзначаючи можливість відпочити в найкрасивіших будинках світу. OBOZREVATEL зібрав фото й описи незвичайних жител, в яких можна зупинитися, щойно оживе туризм.

1. Будинок зі скляними стінами в Каліфорнії

Оренда на Airbnb – $476 за ніч

Після перегляду голлівудського фільму, часом так і хочеться уявити себе зіркою в розкішному будинку з панорамними вікнами. І якщо відкрити візу в Америку, то свою мрію можна легко втілити, винайнявши будинок у Каліфорнії, майже такий самий, як у Ілона Маска, популярних зірок і найбагатших айтішників світу Кремнієвої долини. Краєвид на пагорби зі спальні, скляні стіни, найпрогресивніші технології – що ще потрібно, щоб відчути себе господарем свого життя.

Відзначимо, що цей будинок увійшов у топ-10 найстильніших за версією платформи Airbnb.

2. Справжній замок у Франції

Оренда на Hometogo – $2 299 за ніч на 20 осіб

Неповторним стилем французької архітектури можна насолодитися сповна, поїхавши відпочивати в цей готичний маєток XVIII століття. У цьому особняку можна відчути себе героєм "Бріджертонів" або діснеївських казок. Територія садиби охоплює цілих вісім гектарів, а сам замок оточує французький сад і густий ліс. Також поблизу розташувалося середньовічне село, в якому проживає персонал, що обслуговує маєток.

3. Будинок у печері в Греції

Оренда на Airbnb – $388 за ніч

З 1875 року тут відпочивали моряки після далеких плавань. Зараз ці печери переробили під сучасний будинок із інтер'єром у білосніжно-блакитних тонах, додали елементи з каменю і плитки. А головна родзинка цього місця – відкритий басейн із панорамним краєвидом на все узбережжя Санторіні.

4. Будинок із краєвидом на північне сяйво в Ісландії

Оренда на Booking – $481 за ніч

Цей котедж для відпустки розташований на Золотому кільці Ісландії, за 2 км від знаменитої пам'ятки Керіду. Головне в цьому таунхаусі – не його просторі спальні в скандинавському стилі, а розташування: з кожної точки будинку відкривається краєвид на унікальне північне сяйво, яке можна побачити тільки тут. Ідеальне місце для усамітнення й роздумів про життя.

5. Вілла в східному стилі в Танзанії

Оренда на Tripadvisor – $800 за ніч

Сам будинок нагадує величезний кам'яний намет, у якому явно побував Джин із "Аладдіна" і подбав, щоб усі ваші бажання збувалися тільки-но клацніть пальцями. У цій віллі ви знайдете і величезний бар, і простору спальню під зоряним небом, і навіть джакузі на балконі. Але найпривабливіше тут – вихід до одного з найкращих пляжів південно-східного узбережжя Занзібару. Саме ці краєвиди цілий рік стоять на заставках комп'ютерів офісних службовців.

6. Футуристична вілла в Хорватії

Оренда на Airbnb – $ 2 826 за ніч

Цей особняк наче щойно зійшов з екранів кіно: неонова підсвітка, розшиті дивани із золотою підставкою, барні стійки. У ньому є все, чого тільки забажає душа сучасного Гетсбі: басейн, свій човен, мальовничі балкони з краєвидом на гори та озера. Крім того, вілла розташувалася на віддалі від населених пунктів, тому дозволить побути наодинці зі своїми думками й далі від міської суєти.

7. Будинок у тропічних садах Убуде на Балі

Оренда на Airbnb – $197 за ніч

Ця елегантна вілла з власним великим басейном розташувалася просто серед рисових полів Балі. У ній є все, що потрібно для відпочинку серед джунглів острова: великі спальні з ванними, бар, мальовничий басейн. Крім того, до послуг гостей буде свій шеф-кухар, проте йому потрібно буде платити окремо за продукти та готування.

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