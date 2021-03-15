Топ-5 отелей из культовых фильмов, в которых стоит побывать хоть раз в жизни. Фото

Каждый хотел бы почувствовать себя героем бондианы или, к примеру, известной мелодрамы "Полночь в Париже". И как только откроют границы, эту мечту получится с легкостью воплотить в жизнь.

Почувствовать свою причастность к любимому кино можно, пожив в том самом помещении, где снимались знаменитые эпизоды. А какие отели мира гордятся своими киношными постояльцами – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Danieli в Венеции из фильма "Турист"

В итальянском городе на воде снимались сцены фильма с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом в главных ролях. Эта пара вместе со съемочной группой разместилась в пятизвездочном Danieli – роскошном отеле с шикарными номерами и люксами и видом на лагуну. В "Туристе" можно увидеть кадры в холле, на лестнице и фойе гостиницы. Сам же номер был воссоздан в Палаццо Пизани-Моретта прямо на Гранд-канале. По задумке режиссера, это позволило создать идеальный вид с классическим венецианским балконом.

2. Beverly Wilshire в Калифорнии из фильма "Красотка"

Именно в Beverly Wilshire, который находится в Беверли Хиллз, проводили ночи миллионер Эдвард Льюис (Ричард Гир) и проститутка Вивьен (Джулия Робертс). Номер с огромной ванной и несколькими комнатами стал местом, где между героями зародились настоящие чувства и произошел первый секс.

3. Le Bristol в Париже из фильма "Полночь в Париже"

Один из самых легендарных отелей Парижа Le Bristol снялся в нескольких сценах романтической киноленты "Полночь в Париже" Вуди Аллена. Гостиница с фасадом в стиле ар-деко занимает восемь этажей и славится своими помпезными номерами с антикварной мебелью, а также двумя ресторанами Michelin.

Любопытно, что в свое время в этом отеле отдыхали Мэрилин Монро, Грейс Келли и Чарли Чаплин. Даже сам Вуди Аллен в LeBristol снимал номер во время съемок, чтобы прочувствовать на себе атмосферу Парижа.

4. Giraffe в Нью-Йорке из сериала "Секс и город"

В отеле с таким причудливым названием снимали все эпизоды в квартире Мистера Бига. Сейчас в Giraffe немного освежили ремонт и сделали акцент на наследии легендарного сериала. Так, в каждом номере повесили плакаты с героями ленты "Секс и город" и даже поставили фирменный парфюм Сары Джессики Паркер.

Также на первом этаже отеля находится модный бар, в котором каждая девушка может почувствовать себя героиней франшизы, разодевшись в стиле сериала и заказав коктейль космополитен.

5. Taj Lake Palace в Индии из фильма Джеймс Бонд 007: Осьминожка

Несколько частей фильма о Джеймсе Бонде "Осьминожка" были сняты среди мраморных колонн отеля Taj Lake Palace (Озерный дворец). Именно это место стало домом Осьминожки (Мод Адамс) в одноименном фильме 1983 года. Гостиница находится в самом большом штате Индии Раджастхан на озере Пичола в Удайпуре и считается одной из самых красивых в мире благодаря декорированию фресками, бассейнам и множеству цветов в саду. Но самым примечательным является то, что этот отель полностью окружен водой.

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