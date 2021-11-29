Топ-7 известных локаций в мире, которые туристы чаще всего отмечают в Instagram. Фото
В мире есть немало архитектурных сооружений, которые мечтают увидеть туристы. Эксперты по креативным ресурсам Design Bundles проанализировали 145 самых популярных достопримечательностей и сделали рейтинг объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые чаще всего отмечали в Instagram.
На четвертом месте оказался Софийский Собор в Киеве. OBOZREVATEL рассказывает об самых известных туристических локациях, где чаще всего делают селфи.
Рим, Италия
Италия является любимым местом для путешественников, поскольку здесь множество различных красивых локаций и памятников культуры. В историческом центре Рима находятся такие известные достопримечательности, как Колизей, фонтан Треви, Пантеон и Римский форум. Отметим, что Колизей построили еще в 80 году нашей эры, поэтому трудно представить, сколько туристов за всю историю видели это сооружение. По подсчетам экспертов, пользователи Instagram чаще всего отмечали Рим по геолокации.
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Известная статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро оказалась на втором месте. Символ христианства был построен еще в 1932 году. Это наиболее узнаваемая достопримечательность в Бразилии, поэтому не удивительно, почему эксперты насчитали более 45 миллионов отметок в Instagram.
Венеция, Италия
Самая романтичная туристическая локация в Италии – Венеция. Город на воде с великолепной архитектурой и невероятной историей уже давно привлекает путешественников. Сюда часто ездят влюбленные пары и делают селфи на площади Сан-Марко, возле Гранд-канала и Моста Вздохов.
Киев, Украина
Киев также богат известными туристическими объектами. София Киевская оказалась на четвертом месте самых "инстаграмных" мест. Ценители архитектурных памятников обожают Софийский собор и другие постройки в историческом центре Киева. Интерьер, коллекция мозаик и фресок XI века удивляют как украинских, так и иностранных путешественников.
Флоренция, Италия
Строительство легендарной базилики во Флоренции Санта-Краче длилось 200 лет и завершилось в 1496 году. Колокольню украшают великолепные барельефы знаменитых скульпторов Ренессанса: Брунеллески, Боттичелли, Джотто и Микеланджело.
Прага, Чехия
Исторический центр столицы Чехии был построен еще в XIV веке. Сейчас в Прагу любят приезжать путешественники со всего мира. У Пражского Града фотографируются миллионы туристов и публикуют селфи в Instagram.
Будапешт, Венгрия
В Венгрии на берегу Дуная расположена столица Будапешт, куда чаще всего организовывают автобусные туры из Украины. Популярность города ежегодно растет. Туристы часто фотографируются возле Будайского замка, проспекта Андраши и в национальном парке Хортобадь.
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