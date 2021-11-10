Какие страны ЕС открыты для туристов из Украины: условия въезда. Обновлено

Украина 9 ноября была исключена из "зеленого списка" Европейского Союза. Теперь государства-члены могут ввести свои ограничения на пересечение границ.

Но некоторые европейские страны отказались закрывать границы для украинцев, несмотря на рекомендации ЕС. В какие страны можно поехать туристам и что для этого нужно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Теперь для того, чтобы посетить Хорватию, необходимо иметь с собой документальное подтверждение туристической цели поездки (бронирование/оплаты отеля/апартаментов) и документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов с момента тестирования до момента пересечения хорватской границы.

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Вакцинированные гости республики могут пересечь границу при наличии сертификата о прививках, свидетельствующего, что лицо вакцинировано двумя дозами вакцины от COVID-19, используемой в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm).

Кроме этого, украинцев могут пустить с медицинской справкой о том, что человек выздоровел от COVID-19 и получил одну дозу вакцины в течение 8 месяцев после заражения вирусом при условии, что турист был привит в пределах 365 дней до пересечения границы.

При отсутствии одного из трех вышеперечисленных документов, въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательства пребывания на самоизоляции до сдачи тестов на территории республики за свой счет.

Вакцинированные пассажиры, имеющие действующий сертификат международного образца, выданный органами государственной власти, могут путешествовать в Республику Кипр без дополнительных тестов. Перед поездкой копию сертификата о прививках (на английском языке) нужно скачать на платформе Cyprus Flight Pass за 48 часов до вылета, а также указать данные о вакцинации.

Вакцины, признаваемые кипрской стороной: Johnson&Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, CoronaVac.

Невакцинированным иностранцам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в сертифицированной лаборатории на территории Украины в течение 72 часов до вылета.

В Эстонию из Украины разрешен въезд с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19 и достигших максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не больше года.

3 вакцины, которые официально используются в Украине, сейчас принимаются Эстонией: Pfizer, AztraZeneca, CoronaVac.

Все невакцинированные украинцы, прибывающие в Эстонию для работы, обучения или на основании специального разрешения, должны за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или, как альтернатива, за 48 часов – экспресс-тест на антитела – и предъявить справку об отрицательном результате. Такие гости также подлежат 10-дневной самоизоляции.

Для поездки в Бельгию понадобится сертификат о вакцинации одним из признанных ВООЗ препаратом, который приравнивается к европейскому. Также разрешен въезд детям до 17 лет с вакцинированными взрослыми, а юным гостям до 12 лет разрешается не проходить тестирование и не находиться на изоляции после въезда.

Правительство страны обязывает иностранных туристов к 2 тестированиям на коронавирус и короткой самоизоляции. Первый тест необходимо сдать на 1-й или 2-й день по прибытии; в случае, если он отрицательный, карантин можно прекратить. Второй контрольный тест необходимо сдать на 7 день пребывания в Бельгии для тех, кто планирует остаться в стране более чем на неделю.

После пересечения польских границ иностранцы обязаны отсидеть на самоизоляции 10 дней. Это правило касается как взрослых, так и детей, достигших 12-летнего возраста. Самоизоляцию разрешается прервать по условию, если турист получит негативный тест на коронавирус, который он сдал на территории Польши.

Карантина могут избежать лица, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Jonson&Jonson, выздоровевшие не ранее чем за 6 месяцев до дня въезда в страну или имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена ЕС.

От самоизоляции также освобождаются:

водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств;

учащиеся, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты, дипломаты, медики, работники на сельскохозяйственных предприятиях;

спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, въезжающие в Польшу с целью участия в спортивных мероприятиях.

С 11 ноября 2021 года Украина принадлежит к перечню так называемых "территорий очень высокого риска". Это означает, что только вакцинированным туристам можно посещать страну без самоизоляции. Для этого необходимо иметь при себе следующие документы:

Распечатанную и заполненную "Декларацию о вакцинации от COVID-19";

(с 1 3 ноября 2021 г.) отрицательный результат теста на COVID-19;

доказательство вакцинации, признанное Нидерландами (это может быть любая вакцина, одобренная ВООЗ);

подтверждение Вашего обратного рейса;

Невакцинированным туристам придется отсидеть обязательную самоизоляцию.

Въезд в Австрию без карантина разрешается при наличии сертификата о полной вакцинации препаратами:Pfizer; AstraZeneca, Джонсон и Джонсон, Модерна, КоронаВак.

Невакцинированные иностранцы могут попасть в страну, не отсидев карантин, только с медицинской или официальной справкой о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, переведенной на немецкий или английский.

Всем остальным гражданам придется отсидеть 10 дней на самоизоляции. Также необходимо зарегистрировать путешествие на сайте oesterreich.gv.at, а также на https :// entry . ptc . gv . at /.

Правительство Дании также оставило за вакцинированными украинцами право свободно передвигаться по стране с сертификатом о вакцинации следующими лекарственными средствами:Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna и AstraZeneca. Также принимается справка об излечении от вируса.

В случае отсутствия Covid-сертификата, гражданам Украины нужно сделать тест на Covid-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию и самоизолироваться без промедления на 10 дней. Самоизоляция может быть прекращена на основе отрицательного теста на Covid-19, сделанного не раньше четвертого дня после въезда в Данию.

Чехия стала еще одной страной, разрешающей въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс прививок (вакциной, сертифицированной Европейским агентством лекарственных средств) и могут подтвердить это сертификатом о вакцинации.

Кроме этого, путешествовать по стране разрешается туристам, имеющим разрешение на проживание в Чехии или визу, выдаваемую органами Чешской Республики, а также гражданам Украины, имеющим разрешение на жительство в другой стране ЕС.

Также въезд разрешается, если у гостя есть: справка от врача или медицинского учреждения; вызов в суд; приглашение от государственного органа; справка о необходимости надлежащего ухода за человеком (от врача или социальной службы) и документы для подтверждения родственных связей с ним.

Невакцинированным гражданам в разрешении на пересечение границ отказано.

Чиновники Ирландии разрешили путешествовать по стране только тем украинцам, которые смогут предоставить пограничной службе:

Сертификат о прививках одной из перечисленных вакцин: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. (перед пересечением границ необходимо заполнить форму )

Документ, подтверждающий факт, что украинец излечился от COVID-19 за последние 180 дней;

Результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия (тесты на антиген приниматься не будут).

Это не окончательный список стран, которые остались открытыми для украинских туристов. Впоследствии он расширится. OBOZREVATEL будет постоянно обновлять список. Также вы можете посмотреть правила для каждой страны на сайте МИД.