Нашествие медуз и дельфины на побережье: турист показал особенности отдыха в курортном Приморском 2021

В село Приморское Херсонской области приезжают обычно любители тихого и дикого отдыха. Ранее поселок назывался "Большевик", поэтому туристы все еще называют его на старый манер, ведь здесь даже не изменили указатель по дороге с названием населенного пункта.

В июле вода в Черном море прогрелась до +24 градусов, поэтому появилось множество медуз у берега. OBOZREVATEL собрал свежие видео и фото с известного украинского курорта (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Комфортный номер с кондиционером и уборной стоит 600 грн в сутки, а комната без удобств, где душ и туалет в общем коридоре – 400 грн. В основном туристы приезжают на дикий пляж с палатками или домиками на колесах.

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В Приморском инфраструктура не развита, есть только несколько кафе, магазинов и водных аттракционов. Местные продают различные вкусности: кукуруза стоит 30 грн, поллитровая банка маленьких креветок – 70 грн, а за королевскую креветку придется заплатить 100 грн.

Вблизи берега много мелких водорослей. Вода прозрачная, но всю прибрежную зону окружили огромные медузы. "Купание в море напоминает лабиринт, где нужно обойти медуз", – подчеркнул блогер Евгений Панюта.

В Приморском нет шумных гуляний, дискотек и толп туристов. В нескольких метрах от берега дикие дельфины устраивают представление с трюками, развлекая отдыхающих.

Туристам мешают различные насекомые, которые иногда кусают. Комары, божьи коровки и маленькие осы не дают спокойно загорать на берегу.

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