Таинственное место Украины, которое стоит посетить, показали в сети. Фото
Украина славится многими уникальными туристическими местами, которые пока малоизвестные, ведь их еще не успели облюбовать путешественники. Одно из таких – Мавринский майдан на Днепропетровщине.
На него обратила внимание волонтер из Авдеевки Алина Косовская. На своей странице в Facebook она рассказала подробнее об этом месте (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"По дороге из Днепра в Павлоград, слева от трассы видим неприметное село Межирич. Мало кто знает, что возле него расположена интересная археологическая достопримечательность – Мавринский майдан, загадки которой до сих пор не до конца разгаданы", – отметила украинка.
Она подчеркнула, что происхождение названия этого места понятно: несколько десятилетий назад территорию нынешнего села Межирич делили два населенных пункта – Межирич и Маврин. А вот история происхождения самого майдана несколько интереснее. Так, по одной из версий, это был древний храм-обсерватория, построенный 8600 назад и предназначенный для определения времен года по положению небесных светил. В частности, археологи предполагают, что майдан построили казаки, он служил для них оборонительным сооружением. По другой версии, это остатки жертвенника или обсерватории древней Аратты и вообще самое старое сохранившееся сооружение на Земле.
Косовская добавила, что существуют и более мистические версии – о следах внеземных цивилизаций. Со своей стороны она назвала несколько интересных фактов о Мавринском майдане, которые наблюдала и сама:
в день весеннего равноденствия солнце садится четко по центру одной из впадин;
внутри площади принципиально не растут деревья, не летают птицы и не задерживается вода во время осадков;
чаша майдана по форме напоминает отверстие гончарного горшка;
звуки, тихо произнесенные здесь, наверху раздаются необычно громко.
"Каким бы ни было происхождение этого необычного места, сейчас оно остается привлекательной жемчужиной для туристов. Рядом обустроено место отдыха с беседками, поблизости есть река. Говорят, что на Мавринсклм майдане всегда волшебные рассветы и закаты. Не знаю как всегда, но сегодняшний действительно был волшебным", – написала волонтер.
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По мнению Дмитрия, украинцам есть чем гордиться и есть что показать миру: у нас прекрасная и разнообразная природа, уникальные традиции и чрезвычайно приветливые люди. А все, чего не хватает, – немного желания местной власти, государственного и частного финансирования, управления и защиты объектов, а также содействия кампании по популяризации наших красот.