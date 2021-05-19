Таинственное место Украины, которое стоит посетить, показали в сети. Фото

Украина славится многими уникальными туристическими местами, которые пока малоизвестные, ведь их еще не успели облюбовать путешественники. Одно из таких – Мавринский майдан на Днепропетровщине.

На него обратила внимание волонтер из Авдеевки Алина Косовская. На своей странице в Facebook она рассказала подробнее об этом месте (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"По дороге из Днепра в Павлоград, слева от трассы видим неприметное село Межирич. Мало кто знает, что возле него расположена интересная археологическая достопримечательность – Мавринский майдан, загадки которой до сих пор не до конца разгаданы", – отметила украинка.

Она подчеркнула, что происхождение названия этого места понятно: несколько десятилетий назад территорию нынешнего села Межирич делили два населенных пункта – Межирич и Маврин. А вот история происхождения самого майдана несколько интереснее. Так, по одной из версий, это был древний храм-обсерватория, построенный 8600 назад и предназначенный для определения времен года по положению небесных светил. В частности, археологи предполагают, что майдан построили казаки, он служил для них оборонительным сооружением. По другой версии, это остатки жертвенника или обсерватории древней Аратты и вообще самое старое сохранившееся сооружение на Земле.

Косовская добавила, что существуют и более мистические версии – о следах внеземных цивилизаций. Со своей стороны она назвала несколько интересных фактов о Мавринском майдане, которые наблюдала и сама:

в день весеннего равноденствия солнце садится четко по центру одной из впадин;

внутри площади принципиально не растут деревья, не летают птицы и не задерживается вода во время осадков;

чаша майдана по форме напоминает отверстие гончарного горшка;

звуки, тихо произнесенные здесь, наверху раздаются необычно громко.

"Каким бы ни было происхождение этого необычного места, сейчас оно остается привлекательной жемчужиной для туристов. Рядом обустроено место отдыха с беседками, поблизости есть река. Говорят, что на Мавринсклм майдане всегда волшебные рассветы и закаты. Не знаю как всегда, но сегодняшний действительно был волшебным", – написала волонтер.

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