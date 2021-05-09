Сыровары, пчелотерапия и мольфары: Дмитрий Комаров 'перезагрузил' отдых в Карпатах

О том, что туризм в Украине есть – знают все, но попробовать его "на вкус" или открыть нечто большее, чем Львов, Буковель и Одессу, мало кто решается. Известный телеведущий Дмитрий Комаров, который по-новому показал украинцам и зрителям всего мира самые сокровенные уголки нашей планеты или же представил привычную жизнь под совершенно другим углом, на этот раз перезагрузил Украину.

9 мая в 10.50 на телеканале 1+1 стартует сезон "Путешествуй Украиной с Дмитрием Комаровым". В новом проекте, который посвящен 30-й годовщине Независимости, профессиональный путешественник представил как широкоизвестные, так и менее популярные туристические маршруты нашей страны и опять же доказал, что у нас множество мест, куда можно поехать, что интересного и нового посмотреть и открыть для себя Украину в новом свете.

Все подробности путешествия и секреты уникальных локаций в материале OBOZREVATEL.

Перед стартом нового проекта Дмитрий Комаров решил провести журналистов следами своей поездки и поделиться эмоциями незабываемого путешествия Родиной.

Наибольшая ценность каждой страны – ее люди и территория. На Гуцульщине есть и то, и другое, – уникальная своей красотой природа, колоритные жители, которые пытаются сохранить традиции своих предков.

Целью нашего путешествия Карпатами с Дмитрием Комаровым была Верховина и ее известные и неизвестные места и активности. Над рекой Черный Черемош, где уже стартовал сезон рафтинга, мы направились на одну из самым высоких полонин – Псаривку. Доехать туда могут только внедорожники или старенькие ГАЗ-66, так как подъемы и спуски очень крутые, а почва размытая и влажная. Тем не менее, местные привыкли. Такие дороги здесь – часто единственный путь, чтобы добраться до окрестностей или отдаленных поселений.

Труднодоступность – одна из причин, почему ремесло сыроварения, которое еще сохраняется в регионе, начинает пропадать. Добраться на высокие полонины по бездорожью крайне трудно, дорога пешком из Верховины с вещами может занять 12 часов, а молодежь не горит желанием тратить себя на крайне тяжелую профессию и ищет более легкие способы заработка. Сам процесс сыроварения уникальный в наше время, ведь так сыр делали сотни лет и это может стать замечательной достопримечательностью для туристов.

Ориентировочно с 20 мая по 20 сентября (период может измениться на несколько дней из-за погоды) пастухи забирают у людей маржину (домашний скот, – Ред.) и гонят ее на пастбище. Все это время команда, которая состоит из заведующего, ватага (тот, кто варит сыр) и пастухов, выпасает коров, овец, а также свинок и готовит сыр. Туристам однозначно будет интересно посетить колыбу и увидеть как творится "сырная магия"! Все это на себе испытал Дмитрий Комаров, и, по его словам, это мега сложный, но интересный процесс. Одна овечка дает рюмочку молока, поэтому овечий сыр существенно дороже в цене. Весь период без света и других благ цивилизации команда пастухов бережет стадо от диких животных, варит, коптит сыр – брынзу, буц, вурду (за сезон это более 4 тонн), который затем идет на продажу и оплату за арендованый скот. Сыровары также собирают травы, ягоды, грибы.

На сегодня в регионе насчитывается чуть более 20 сыроварен, а еще в 90-х годах прошлого века их было около 80. И с каждым годом сущствует все большая вероятность, что такие уникальные объекты в нашей Украине будут исчезать. Очень важно, чтобы государство предоставило свою поддержку и это будет способствовать не только популяризации внутреннего туризма, открытии Украины для иностранцев, а и созданию новых рабочих мест в регионе. Среди предпринятых шагов – в 2019 году было зарегистрировано первый географический бренд "гуцульская овечья брындзя".

Как добраться

поездом к Ивано-Франковску, Коломыи или Ворохты, далее маршрутным автобусом

самолетом к Ивано-Франковску, далее маршрутным автобусом

собственным авто

Где остановиться

в городе есть множество комнат и усадеб, которые можно арендовать

отель "Верховель" с невероятным видом из номеров

Полезная информация для туристов

местные активисты создали портал "Йо, Верховина", где собрана самая свежая полезная информация для путешественников

Люди – чуть ли не самая главная ценность региона. Туристам здесь всегда помогут, накормят, направят и предложат развлечения на любой вкус. От рафтинга, походов и поездок в горы к посещению различных музеев, пасек, рыбных ферм и фестивалей.

Дмитрий Комаров показал нам еще одного прекрасного хозяина – пчеловода Петра. Военный в прошлом, он посвятил себя пчеловодству и всему, что с этим связано. Пасечник разводит пчел "карпаток", которые характеризуются высокой зимостойкостью, медоносом, а также "мягким характером". Именно это нам продемонстрировал Петр и Дмитрий Комаров. Пока пчеловод доставал из улья пчелу, известный ведущий готовился проверить на себе ее укус. И Дмитрий, который "пообщался" с множеством жуков, насекомых, змей по всему миру, подтвердил, что "карпатка" в холодный сезон кусает совсем не больно.

По словам пчеловода Петра, из-за холодной весны пчелы сейчас смирные, а в выпуске "Путешествуй Украиной..." мы увидим сюжет с высшей дозой адреналина. На пасеке есть еще одно уникальное место – комната, где лечат. Над ульями находятся кровати и люди за 2 часа получают своеобразную терапию. За 10 сеансов "сна на ульях", как рассказал Петр, "пациент" полностью обновляется и физически, и психически.

Путешествуем по городу дальше и недалеко от центра Верховины, возле гостиницы Верховель находится довольно неприметный киоск с надписью "Вода". Скорее всего, вы бы прошли мимо, но именно благодаря продавцу газированной воды Ивану Васильевичу Верховина попала в проект "Путешествуй Украиной с Дмитрием Комаровым".

По словам ведущего, о 85-летнем дедушке он прочитал в интернете и решил познакомиться лично. Ведь с 1953 года дед Иванчик (именно так его здесь называют) продает воду с яблочным сиропом еще по старым технологиям – колесо, двигая которое, газ попадает в воду, колба со сладким сиропом, который привозят из Коломыи и устройство для мытья стаканов (во время пандемии ситро продается только в одноразовой таре). Местные приходят сюда постоянно, потому что у дедушки натуральная вода. Как он рассказывает сам, пережил уже три поколения и прежде, например, поил детей из местного интерната бесплатно, а сейчас уже их дети прибегают за сладким натуральным напитком.

В Верховине есть множество музеев: истории Гуцульщины, местной одежды, музыкальных инструментов, трембит, Олексы Довбуша, местных мольфаров, магии и др.

В какой экспедиции не был бы Дмитрий Комаров, он всегда встречался с местными шаманами. Не изменил он своей традиции и в туре по Украине. В Карпатах ведущий посетил местных мольфаров – именно так называют в регионе человека, который имеет сверхъестественные способности. Разговор и сам обряд зрители увидят в программе, но все гости Гуцульщины могут посетить местный музей гуцульской магии, где хранятся вещи известных женщин и мужчин, которые были мольфарами и помогали людям. Среди экспонатов здесь есть вещи самых известных знахарей Михаила Нечая, Андрея Атаманюка и др.

К слову, один из самых известных мольфаров современности Михаил Нечай погиб от рук фанатика в 2011 году. К нему стояли очереди из желающих поговорить и получить ценный совет. По словам Дмитрия Комарова, еще совсем юнным ему удалось встретиться с Нечаем и он произвел на него серьезное впечатление. Сейчас внук известного знахаря стремится создать музей, сохранив память о своем выдающемся деде.

В музее, помимо всего прочего, есть разные магические предметы – громовые камни, соломенные мольфы, заговоренные вещи, зелье, целебные корни. Экскурсоводы интересно расскажут вам об истории гуцульских мольфаров и в чем заключались их сверхъестественные способности. Обратите внимание на жуткий скрежет входной двери. Говорят, что их смазывали несколько раз, но звук снова возвращался и его решили оставить, что только добавляет этому месту таинственности.

Финальным пунктом путешествия журналистов с Дмитрием Комаровым была Коломыя. В этом городке ведущий познакомил со своим другом – лучшим военным летчиком Украины Игорем Табанюком,с которым они установили рекорд Украины, посетив максимальное количество аэродромов (33) за 3 дня. Такой полет был осуществлен впервые в истории Украины. Целью проекта было привлечь внимание к проблемам развития малой авиации в нашей стране и показать государственной власти, что возможности у нас есть, нужно только желание и поддержка.

Сейчас все работает благодаря энтузиазму и любви к полетам Игоря Табанюка, который построил и содержит аэропорт Коломыи за собственные средства и регулярно проводит здесь праздники и фестивали; и таких же энтузиастов, которые самостоятельно восстанавливают аэропорты, взлетные полосы и хотят, чтобы в Украине полноценно работали региональные перевозки. А перспективы у этой отрасли очень велики. Например, за полтора часа на 4 местном самолете можно добраться из Коломыи в Киев, за 2,5 часа – в Одессу.

В рамках встречи с журналистами Игорь Табанюк показал с высоты птичьего полета как выглядит Днестровский каньон, город Коломыя, а счастливчикам удалось помахать крылом самолета над заснеженной вершиной Говерлы.

Кстати, с самолета видны масштабы еще одной проблемы – незаконной вырубки лесов. В "Путешествуй Украиной..." Дмитрию Комарову с оператором Александром Дмитриевым удалось даже заснять доказательства такой вырубки и браконьеры-лесорубы в то время прекратили свое черное дело. Но проблема остается и вместо разрешенных 2-5 кубов леса вырубают в разы больше. А на восстановление смерек нужны десятки лет.

В рамках нового проекта Дмитрий Комаров покажет уголки Украины, которые еще малоизвестны среди туристов, а также с новой стороны откроет уже популярные туристические локации.

Ведущий не раз подчеркивал, что нужно ценить природные богатства Украины. И пусть туристическая сфера еще нуждается в развитии, однако это не причина, чтобы откладывать путешествие на потом. Уже сегодня существует множество интересных мест для отдыха и ярких поездок родными краями.

Очень хочется, чтобы украинцы путешествовали чаще и погружались в родную природу, ведь нам есть что показать и есть на что посмотреть, и каждый для себя найдет свой уютный уголок для отдыха. Верховина и Коломыя могут стать одними из них, ведь если на море ты отдыхаешь телом, то в горах – душой.